Пожар на территории промышленного предприятия, который начался после атаки БПЛА в четверг, локализован, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в телеграм-канале 1 мая.

«Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что пожар локализован. Сейчас на площадке задействованы все необходимые силы и средства Пермского края — огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона, а также сводные отряды из Кировской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 415 человек и 113 единиц техники, в том числе от МЧС России 294 человека и 74 единицы техники.

«Ситуация непростая, но все наши службы работают слаженно и с полной отдачей», — отметил Махонин.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воздуха, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано, заявил глава региона. Он заверил, что угрозы для жителей нет.

Прибывших спасателей разместили в школе Пермского округа, пожарные трудятся посменно, организовано горячее питание, рассказал Махонин. По его словам, у спасателей «настрой боевой». «Нагрузка серьезная, важно, чтобы у ребят была возможность восстановиться», — сказано в сообщении.

Махонин также поблагодарил местных жителей, которые оказывают помощь спасателям, в том числе приносят продукты.

29 и 30 апреля в Пермском крае были совершены атаки беспилотников на промышленные предприятия. В среду после атаки на промплощадку возник пожар. По данным местных СМИ, в городе прошел «черный дождь» — капли оставляли темные следы, вероятно, из-за гари от пожара на предприятии. Пострадавших в результате налетов БПЛА, по данным губернатора региона, нет.

Военные телеграм-каналы писали, что целями атак были объекты нефтяной инфраструктуры «Транснефти» и ЛУКОЙЛа, расположенные в Пермском крае.

Махонин заявил об отсутствии угрозы химической опасности после атаки дронов 30 апреля. В то же время местные жители, по данным СМИ, пожаловались на резкий запах химикатов и першение в горле. В пермском управлении Роспотребнадзора рекомендовали при появлении запаха гари или ухудшении самочувствия ограничить пребывание на улице и закрыть окна, при необходимости — обратиться к врачу.