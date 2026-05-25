У режиссера Андрея Звягинцева, который обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «закончить бойню», нет права голоса, так как он не осуждал боевые действия Украины в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Для меня важно только, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе. Начиная с 2014 года, когда началась война, вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. А сейчас у него такого права нет», — сказал Песков.

23 мая Звягинцев завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Получая награду, режиссер обратился к Владимиру Путину со словами: «Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого». Звягинцев выразил уверенность, что в окружении российского президента «есть люди, знающие, как передать ему эти слова».

Песков заявил, что не планирует передавать Путину призыв Звягинцева, и усомнился в том, что «кто-то будет это делать». Представитель Кремля добавил, что не берется судить творческие качества режиссера и не видел картину, отмеченную наградой в Каннах.

«Минотавр» стал для Звягинцева первым полнометражным фильмом за почти девять лет. Предыдущая его лента «Нелюбовь» вышла в 2017 году.

В июле 2021-го режиссер попал в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции. У него было поражено более 90% легких и развился сепсис. Звягинцев был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), позже его ввели в искусственную кому. Рассматривался вопрос пересадки легких, однако в итоге операция не понадобилась.

Звягинцев проходил лечение за границей. На этапе восстановления он рассказывал, что врачи «в буквальном смысле вынули его с того света». После перенесенной болезни режиссер долгое время не мог ходить и передвигался в инвалидном кресле. В Россию он не вернулся.