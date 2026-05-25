ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области, передает «Интерфакс». Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, заявили в Следственном комитете РФ.

«Предотвращен террористический акт на судне «Аррхениус» (газовоз), прибывшем из бельгийского порта «Антверпен» в порт Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщили в спецслужбе, в ходе осмотра подводной части корпуса газовоза водолазы обнаружили «посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств». Речь идет о морских магнитных минах «заводского производства», произведенных в одной из стран НАТО, указали в СК. Их количество не уточняется.

Мины были обезврежены сотрудниками ФСБ во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией, рассказали в СК. В сообщении ЦОС говорится, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составила около 7 кг.

Ссылаясь на оценку экспертов, в ФСБ подчеркнули, что мины не могли быть установлены на судно, когда оно находилось в российских водах.

«В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту «Антверпен» судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта», — заявили в спецслужбе.

В СК уточнили, что судно «Аррхениус» зашло в Усть-Лугу 20 мая «с задержкой в несколько дней от планируемой даты».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).