Во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан одной из тем обсуждения может стать недавнее решение суда в Астане в пользу Украины по ее иску к российскому «Газпрому» на $1,4 млрд. Это допустил политолог Юрий Светов в разговоре с «Абзацем».

«Хоть и Министерство юстиции Казахстана на это отреагировало, заявив, что страна не будет исполнять этого решения, потому что это не их юрисдикция, но сам факт, что судебная инстанция страны выносит решение в пользу украинской компании, — это тоже сигнал», — сказал он.

Среди прочих вопросов, которые могут затронуть Путин и его казахстанский коллега Касым‑Жомарт Токаев, эксперт назвал ситуацию с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ) в обход России.

ТМТМ связывает Китай и Казахстан с Европой через Азербайджан по Каспийскому морю, затем через Грузию и Турцию. Первый груз из КНР в Европу в обход России был отправлен по этому маршруту в мае 2024 года. ТМТМ — это основной экспортный путь Казахстана в обход России за исключением трубопроводов. В его развитии активно заинтересованы США. В 2025 году американский посол в Астане Джули Стаффт перед утверждением на эту должность заявила о намерении «помогать» Астане бороться с влиянием Москвы, в том числе через поиск новых маршрутов экспорта казахстанского сырья в обход России.

Путин посетит Астану с государственным визитом 27—29 мая. При этом 28 и 29 мая в столице Казахстана пройдет V Евразийский экономический форум.

На прошлой неделе, когда о визите еще не было объявлено публично, украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что суд в Астане разрешил ей взыскать с российского «Газпрома» $1,4 млрд из его активов в Казахстане. Эта сумма фигурирует в иске «Нафтогаза», который обвиняет «Газпром» в отказе после 2022 года оплатить в полном объеме услуги по транспортировке российского газа через Украину.

После того как пресс-служба Токаева сообщила о визите Путина, министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев заявил, что решение суда в Астане в пользу Украины не будет исполнено на территории республики. По его словам, правовые механизмы страны не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией.

«Газпром» не признает юрисдикцию международных судов по спорам с «Нафтогазом». Решением российского арбитража украинской компании запрещено получать и приводить в исполнение любые решения иностранных судов против «Газпрома». Также ей запрещено инициировать, продолжать или поддерживать любые арбитражные и судебные разбирательства за пределами России по спору о транзите газа.