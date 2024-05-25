По Транскаспиийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) между Китаем, Казахстаном, Азербайджаном и Грузией впервые в истории запущена пробная транзитная грузоперевозка: из китайского Урумчи были отправлены три грузовика весом 80 тонн, сообщил Минтранс Казахстана.

Грузовики проследовали транзитным маршрутом и 23 мая были загружены на паром в порту Курык (Актау, Казахстан), чтобы потом продолжить движение по ТМТМ.

Глава Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранса Казахстана Али Алтай подчеркнул, что «впервые в истории автотранспорт двух стран получает доступ напрямую доехать во все крупные торговые города сторон и даже совершать транзитный проезд по территориям».

По словам чиновника, сейчас срок доставки грузов из Китая в Европу может достигать 52 дней при перевозке морем и до 22 дней — по железной дороге. Автоперевозки по ТМТМ позволят ускорить доставку до 12 дней, при условии, что груз пойдет «от двери до двери» без промежуточных погрузок и выгрузок, утверждает Алтай.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию в Турцию и далее в страны Европы. Соглашение о создании Координационного комитета по его созданию было подписано в ноябре 2013 года на Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме «Новый Шелковый путь» в Астане. Сам комитет появился в феврале 2014 года.

В конце 2016 года участники комитета — Казахстан, Азербайджан и Грузия — приняли решение создать Международную ассоциацию «Транскаспийский международный транспортный маршрут». Свою работу она начала в феврале 2017 года.

ТМТМ прежде всего является альтернативой транспортным коридорам Север — Юг, через Иран, и Восток — Запад (Транссиб), пояснил доцент факультета таможенного администрирования и безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат экономических наук Владимир Николаев.

По его словам, ТМТМ составляет прямую конкуренцию коридору Север — Юг, который включает Россию и проходит по иранской территории.

«Это связано с геополитической позицией Ирана и наложенными на него санкциями, что также увеличивает различные риски при доставке грузов. Транспортная инфраструктура Ирана пока не позволяет поставить на поток перевалку и перевозку грузов в транзитном сообщении», — констатировал эксперт.

Для России развитие ТМТМ прежде всего означает снижение влияния на Казахстан «в виде логистической составляющей» и потерю части транзитных грузов, считает Николаев.