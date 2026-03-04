Удары по Ирану стали камнем преткновения в отношениях США и Испании. После того как Мадрид отклонил запрос Вашингтона на использование двух совместных военных баз, американский президент Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые связи между странами. «Нет войне», — заявил в ответ испанский премьер Педро Санчес.

Испанский стыд

Премьер-министр Испании и лидер испанских социалистов Педро Санчес стал главным оппонентом Дональда Трампа по иранскому вопросу среди европейских лидеров. В отличие от Франции, Германии и Великобритании, выразивших готовность к «соразмерным оборонительным мерам» в ответ на ракетный обстрел Ирана стран Персидского залива и Кипра, Мадрид поддерживать американо-израильскую военную операцию отказался.

«Только один лидер ЕС осмелился напрямую бросить вызов президенту США Дональду Трампу из-за войны с Ираном, назвав ее неоправданной, опасной и незаконной, — это премьер-министр Испании Педро Санчес», — пишет Politico.

Решительная позиция Мадрида проявилась в отказе предоставить Пентагону для атак на Иран базы на испанской территории. Речь идет о двух объектах в совместном управлении США и Испании — это военно-морская база Рота и аэродром Морон-де-ла-Фронтера. Они находятся на юге европейской страны недалеко от Гибралтарского пролива.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что дислоцированные на испанских базах военные США обязаны соблюдать нормы международного права. Ресурсы этих объектов разрешено задействовать только в гуманитарных целях, но не для нападения на Иран, подчеркнула она.

Роблес также заверила, что в субботних атаках на Иран базы в Роте и Мороне задействованы не были. Кроме того, Мадрид исключает их использование в дальнейшем для «технического обслуживания и вспомогательных операций».

В этом случае на помощь Испании приходит двустороннее соглашение с США от 1953 года. Документ позволяет Мадриду влиять на условия использования американского военного контингента на своей территории.

Отказ Испании оказать военную поддержку США уже привел к тому, что Пентагон отозвал оттуда свои самолеты на территорию Франции и Германии. Как передает Reuters со ссылкой на данные Flightradar24, с начала атак на Иран испанские военные базы покинули минимум 15 американских самолетов. Большинство из них — самолеты-заправщики.

Именно самолеты-заправщики Пентагона, в том числе Boeing KC-135 Stratotanker, и дислоцируются на юге Испании. Кроме того, как отмечает El País, на военно-морской базе Рота базируются американские эсминцы USS Roosevelt и USS Bulkeley. Сейчас оба корабля находятся в Восточном Средиземноморье, выполняя задачи по защите Израиля от баллистических ракет Ирана.

«В отличие от самолетов, корабли могут проводить месяцы вдали от своей основной базы и получать приказы, находясь в море. Поэтому у Испании нет возможности наложить на них вето», — пишет испанская газета.

Трамп против Санчеса

Решение Мадрида отказать в военной помощи своему союзнику по НАТО не осталось без внимания Дональда Трампа. Во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме президент США раскритиковал испанское правительство и пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией — четвертой по величине экономикой ЕС.

В характерной для себя манере Трамп добавил, что Пентагону не нужно спрашивать у Мадрида разрешения на пользование испанскими базами.

«Мы можем воспользоваться их базам, если захотим, мы можем просто прилететь туда и воспользоваться ими. Никто не будет нам запрещать их использовать», — сказал президент США.

Впрочем, несколькими месяцами ранее Трамп уже угрожал Испании суровыми торговыми санкциями из-за недостаточных, на его взгляд, расходов Мадрида на собственную оборону. Однако дальше разговоров тогда дело не пошло.

На фоне нынешнего обострения американо-испанских отношений Педро Санчес выступил с официальным заявлением 4 марта. Как сообщает El País, в своей речи испанский премьер сделал ставку на лозунг «нет войне», стремясь закрепить за собой статус основного противника Дональда Трампа в Европе.

«В конечном счете, позицию правительства Испании можно выразить четырьмя словами: „Нет войне“ (В оригинале: No a la guerra — прим. RTVI)», — сказал Санчес.

По словам политика, Испания в ситуации с Ираном придерживается той же позиции, что и в случаях с Украиной и Газой. Санчес также напомнил, что «другая администрация США» уже втягивала испанцев «в несправедливую войну в Ираке».

Наконец, испанский премьер заверил, что Мадрид не станет соучастником дестабилизации международной обстановки из-за страха перед внешним давлением. В этих словах явно прослеживается отсылка к угрозам Трампа заблокировать торговлю с Испанией, отмечает El País.

Тем временем Politico провело параллель между Педро Санчесом и бывшим президентом Франции Жаком Шираком, который активнее всех в Европе выступал против вторжения США в Ирак в 2003 году.