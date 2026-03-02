Иран продолжает наносить удары по Израилю и силам США в регионе. По мнению опрошенных RTVI экспертов, Тегеран может позволить себе затяжную кампанию: резервов оружия у иранских военных хватит на месяцы вперед. Однако ключевое значение имеют не столько сами запасы ракет и беспилотников, сколько возможность их применить.

Тысячи и тысячи

Запасы ракет и беспилотников у Ирана очень велики, «там речь идет о многих тысячах», сказал RTVI эксперт по иранской военной тематике, ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его мнению, Иран способен поддерживать нынешнюю интенсивность ударов на протяжении длительного времени.

О том, что Тегеран, по предварительной оценке, способен отвечать на атаки противников по меньшей мере несколько месяцев, «может, даже полгода», говорит и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

Эксперт рассказал RTVI, что запасы оружия позволяют Ирану не только удерживать позиции в противостоянии с Израилем и США, но и осложнять дальнейшее пребывание американских сил в регионе.

Между тем ни один открытый источник не дает надежной информации о том, сколько именно баллистических ракет и беспилотников хранится на складах Ирана, подчеркнул Климов.

«Численность ракет Ирана варьируется от трех до восьми тысяч, беспилотников и того значительно больше. У Тегерана также есть потенциал форсированного наращивания ракет и беспилотников», — сказал Василий Климов.

Дело не только в количестве

В то же время сдерживающим фактором для атак Ирана служит скорее не объем его оружейных запасов, а уязвимость инфраструктуры их применения, отметил Юрий Лямин.

Эксперт рассказал, что Израиль и США «охотятся» за иранскими пусковыми установками, стремясь поразить входы в тоннели и подземные базы — то есть те точки, откуда установки выводятся на поверхность для удара.

И в этом случае исход зависит как от действий ВВС Израиля и США, так и от боевых расчетов иранских ракетных комплексов и беспилотных систем, которые «стараются маскироваться, очень быстро наносить удары и уходить».

«Это постоянная борьба, и она может продолжаться тоже довольно долго. Это оценить очень сложно», — резюмировал Юрий Лямин.

Какие именно ракеты есть у Ирана

Как следует из январского отчета Iran Watch, даже после 12-дневной войны с Израилем и беспрецедентных авиаударов со стороны США ракетный арсенал Ирана сохраняет статус одного из крупнейших и наиболее разнообразных на Ближнем Востоке.

Портал публикует оценки израильских официальных лиц, согласно которым после боев 2025 года Иран сохранил 1500 ракет и 200 пусковых установок. Однако иранская сторона рисовала иную картину: в Тегеране заявляли не просто о полном восстановлении после разрушений, но и о наращивании возможностей своего арсенала.

В 2022 году американский генерал Кеннет Маккензи утверждал, что Иран владеет «более 3000» одних только баллистических ракет.

По информации Iran Watch, в настоящее время на вооружении Тегерана стоит широкий спектр баллистических ракет малой и средней дальности, которые могут достичь любого военного объекта США на Ближнем Востоке. Среди них: