В ответ на удары Израиля и США Иран атакует американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Иранский беспилотник ударил и по британской базе Акротири на юге Кипра — это первый раз, когда Тегеран нацелился на страну из Евросоюза. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что иранцы нападают не на «братьев в Персидском заливе», а на «американские цели».

Военное присутствие США на Ближнем Востоке насчитывает не менее 19 объектов, восемь из которых региональные аналитики считают постоянными, пишет американский «Совет по международным отношениям» (Council on Foreign Relations, CFR).

Ближневосточные военные базы США расположены в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, американский военный контингент в том или ином виде присутствует в Саудовской Аравии, Омане, Иордании, Сирии, Ираке и Египте.

Аналитики The New York Times сообщают, что в первые сутки эскалации Ирану удалось нанести удары по шести объектам США в четырех странах региона.

Так, по данным газеты, в Бахрейне атаке подверглась штаб-квартира Пятого флота в Манаме, в Ираке — аэродром в Эрбиле, в ОАЭ — дубайский порт Джебель-Али. Три удара пришлись по Кувейту — в результате одного из них, по базе Кэмп-Арифджан, есть потери среди военных: трое погибших и пятеро раненых.

Похожее мнение в беседе с RTVI привел эксперт по иранской военной тематике, ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

«Пожалуй, наиболее крупным ударам [со стороны Ирана] подвергаются, по всей видимости, база Пятого флота США в Бахрейне, а также американские военные базы в Кувейте. Постоянным ударам подвергается и американская база в [иракском] Эрбиле. По сравнению с этим атаки на Дубай, не сказать, что уж такие многочисленные — даже если сравнивать с той же базой в Абу-Даби. Но оттуда, по всей видимости, меньше информации приходит, и она, возможно, прикрыта системами ПВО намного лучше», — сказал Юрий Лямин.

Где именно на Ближнем Востоке находятся американские военные:

Катар

Авиабаза Аль-Удейд недалеко от Дохи — передовой штаб Центрального командования ВС США (CENTCOM), крупнейшая американская база на Ближнем Востоке, где служат около 10 000 военнослужащих.

Бахрейн

Штаб Пятого флота ВМС США в Манаме — важнейшее место базирования американских военных сил, в зону ответственности которых входит патрулирование вод от Персидского залива до Индийского океана.

ОАЭ

Авиабаза Аль-Дафра — ключевой центр ВВС США, находится к югу от Абу-Даби.

Порт Джебель-Али в Дубае — крупнейший морской порт на Ближнем Востоке, куда регулярно заходят американские военные корабли.

Кувейт

Авиабаза Али-аль-Салем — располагается примерно в 40 км от северной границы Кувейта с Ираком.

Кэмп-Бюринг — военная база на севере Кувейта.

Авиабаза Ахмед Аль-Джабер — находится на юге страны к западу от Эль-Ахмади.

Кэмп-Арифджан — передовой штаб Центрального командования Армии США на юге Кувейта.

Ирак

Авиабаза Эрбиль в Курдском автономном районе на севере Ирака.

Саудовская Аравия

Авиабаза принца Султана — располагается примерно в 60 км к юго-востоку от Эр-Рияда.

Иордания

Авиабаза Муваффак Салти в Азраке — находится в 100 км к северо-востоку от Аммана. Могла быть центральной стратегической площадкой для размещения авиации США в ходе усиления военной мощи перед ударом по Ирану, допускает The New York Times.

Турция

Авиабаза Инджирлик — место размещения ядерных боеголовок США, располагается возле города Адана на юге Турции.

Авиабаза Измир — находится на турецком западном побережье в примерно 320 км от Стамбула.

Кипр