США и Иран пришли к соглашению в ходе переговоров, сообщает Axios. По данным агентства, стороны готовы подписать 60-дневный меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение огня и начало переговоров по ядерной программе Ирана. Однако пока стороны ждут одобрения президента США Дональда Трампа.

Основные условия меморандума уже согласованы, сообщили два американских чиновника и региональный источник, участвующий в переговорах. Трамп был проинформирован о деталях сделки, но пока одобрения не дал. Пока подтверждения о готовности подписать документ не поступало от официальных лиц стран — участниц конфликта.

По словам американского чиновника, президент «передал посредникам, что хочет взять пару дней на размышление».

Меморандум закрепляет статус «неограниченного» судоходства в Ормузском проливе — без сборов и каких-либо препятствий. Иран обязуется в течение 30 дней разминировать пролив. Военно-морская блокада со стороны США будет снята пропорционально восстановлению коммерческого судоходства.

В документ включено обязательство Ирана не создавать ядерное оружие. В течение 60-дневного переговорного окна стороны должны будут обсудить, как утилизировать высокообогащенный уран Тегерана и какова дальнейшая судьба иранской программы обогащения.

США, в свою очередь, обязуются рассмотреть возможность снятия санкций и разблокировки замороженных иранских активов.

Меморандум также предусматривает обсуждение механизма поставок товаров и гуманитарной помощи в Иран.

Подписание меморандума станет наиболее значимым дипломатическим прорывом с начала войны, однако для урегулирования ядерных требований Трампа потребуются дальнейшие интенсивные переговоры. Ранее американская сторона несколько раз считала себя близкой к соглашению, но ни одно из них так и не было достигнуто.