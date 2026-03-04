Военный конфликт на Ближнем Востоке затронул не только США, Израиль, Иран и страны региона, но уже начал распространяться на европейские государства. Под удары попали британские военные базы на Кипре, а Франция, Великобритания и Германия готовятся встать на защиту региона, хотя НАТО формально остается в стороне. При этом в ЕС все же призывают стороны к дипломатии. Это не нравится ни властям Израиля, ни президенту США Дональду Трампу. Самый громкий скандал разразился вокруг Испании, которая запретила использовать свою территорию для атак по Ирану. Подробнее — в материале RTVI.

Мало дипломатии

В интервью изданию Politico посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн заявил, что континент уже давно «находится в состоянии войны с Ираном» — нравится это ему или нет. Поэтому он призвал европейские страны отказаться от стремления к политическому урегулированию конфликта и поддержать военные усилия Израиля и США.

«Для войны с Ираном не обязательно, чтобы по вашей территории запускали ракеты или беспилотники. Были нападения на европейскую землю, инициированные иранскими агентами. Они действовали и раньше, убивая людей на европейской территории», — подчеркнул Ави Нир-Фельдкляйн.

При этом 3 марта Тегеран объявил: если европейские государства присоединятся к ударам по Исламской республике, Иран будет считать такие страны вступившими в конфликт.

Уже 1 марта лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану ответными военными мерами, если тот продолжит «безрассудные атаки» на союзников на Ближнем Востоке.

«Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе при необходимости предпримем соразмерные оборонительные действия для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по целям», — говорилось в совместном заявлении Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера от 1 марта.

Они также уточнили, что «договорились работать совместно с США и союзниками в регионе по этому вопросу».

Некоторые страны ЕС, в частности, Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Мальта, Португалия и Швеция, со своей стороны, осудили ответные удары Ирана по странам Персидского залива.

Такие, как Хорватия, Люксембург, Словения, в первую очередь, призвали искать дипломатический путь. В их ряду выступила и Норвегия, не входящая в ЕС, но состоящая в НАТО.

«Боевые действия распространились как минимум на 14 стран. <…> Я вновь призываю все стороны уважать международное право, защищать гражданских лиц и искать дипломатические решения», — говорится в заявлении главы норвежского МИД Эспена Барта Эйде.

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью BBC News отметил, что Европа «абсолютно поддерживает» действия Соединенных Штатов. При этом сам альянс до последнего дистанцировался от конфликта, а некоторые его члены открыто выступили против атак на сам Иран. Прежде всего — Испания, что стало причиной серьезной размолвки между Мадридом и Вашингтоном.

Так, премьер-министр Испании, лидер Cоциалистической рабочей партии PSOE Педро Санчес раскритиковал удары по Исламской республике. Более того, Мадрид запретил Штатам использовать свою территорию (две военные базы в совместном использовании Испании и США) для ударов по Исламской республике.

«Только один лидер ЕС осмелился напрямую бросить вызов президенту США Дональду Трампу из-за войны с Ираном, назвав ее неоправданной, опасной и незаконной — это премьер-министр Испании Педро Санчес», — пишет Politico.

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговые отношения с Испанией и упрекнул Мадрид в том, что тот не увеличил взносы в бюджет НАТО до 5% ВВП. Глава Белого дома также добавил, что Соединенные Штаты все равно могут использовать базы, если захотят.

«Мы не будем соучастниками того, что вредит миру и противоречит нашим ценностям, просто из страха перед репрессиями», — ответил на это премьер Педро Санчес.

Источники испанской газеты ABC отметили, что «уже проходили через это», когда от Трампа и раньше исходили угрозы. Они утверждают: даже если администрация США захочет пересмотреть торговые отношения, она должна будет сделать это, «уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским союзом и США».

Тем временем испанцы обвинили в отсутствии солидарности Германию, чей канцлер Фридрих Мерц 3 марта посетил Белый дом. В интервью телеканалу TVE министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что, по его мнению, Мерц выразил поддержку американской угрозе.

«Когда у вас общая валюта, торговая политика и общий рынок с другой страной, вы ожидаете той же солидарности, которую, например, проявила Испания по отношению к Дании», — посетовал Альбарес.

Подключились вынуждено

Под критику Трампа попала и Великобритания, которая, по его словам, отказалась предоставлять свои военные базы для первых ударов по Ирану.

«Он [премьер-министр Кир Стармер] не помогал. Я никогда не думал, что я столкнусь с этим. Я никогда не думал, что я увижу [такое отношение] от Великобритании», — заявил президент США в интервью британской газете The Sun.

Правда, позже — после ответных атак Ирана и ливанской шиитской группировки «Хезболла», в частности, по Кипру, — Стармер все же дал добро Штатам на использование одной из двух британских баз на острове — Декелия, но только «в оборонных целях». Вторую базу британских ВВС на Кипре — Акротири — местные власти попросили использовать только для гуманитарных миссий. Тем не менее, именно ее атаковали беспилотники, вероятно, выпущенные «Хезболлой».

И хотя атаке подверглась база страны-члена НАТО, которые являются британской территорией (хотя сам Кипр в Североатлантический альянс не входит), задействовать статьи 5 и 6 устава организации о коллективно обороне тогда не стали.

Зато Великобритания, Франция и Греция заявили об отправке на остров национальных сил противовоздушной обороны, а французский президент Эмманюэль Макрон добавил, что страна направила к кипрским берегам свой фрегат «Лангедок». Великобритания сообщила, что развернет в акватории эсминец типа 45 HMS Dragon и два вертолета Wildcat, вооруженных ракетами Martlet, для усиления обороны в Восточном Средиземноморье. К обороне Кипра подключилась и Греция, направив к острову четыре истребителя F-16 и два фрегата, пишет BBC News.

На фоне военного конфликта Иран наносит удары и по другим европейским объектам. Так, 1 марта иранские дроны атаковали французскую военно-морскую базу Аль-Салам в Абу-Даби. Также сообщалось, что в тот же день Иран обстрелял базы в Иордании и Ираке, где размещены военные бундесвера.

В обращении к нации вечером 3 марта Макрон рассказал, что «с первых часов конфликта» Франция сбивала дроны, чтобы защитить небо своих союзников. Также он сообщил, что авианосец «Шарль де Голль» передислоцируется в Средиземное море, и объявил о намерении создать коалицию, чтобы обеспечить безопасность морских путей. Ранее Иран закрывал проход через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа.

«Мы берем на себя инициативу по созданию коалиции для объединения ресурсов, в том числе военных, с целью возобновления и обеспечения безопасности движения по этим морским путям, которые имеют важное значение для мировой экономики», — заявил президент Франции.

«По всей видимости, Великобритания и Франция не были вовлечены в полной мере в подготовку американо-израильского удара по Ирану. И первоначальная реакция Лондона и Парижа на эскалацию в зоне залива была достаточно умеренная», — отметил в беседе с RTVI эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

По словам эксперта, «по всей видимости, такая стратегия сохранится и дальше».

«То есть Лондон и Париж будут предпринимать меры для защиты своей военной инфраструктуры в зоне боевых действий и предостерегать Иран в отношении возможных ударов по ближневосточным союзникам Великобритании и Франции, в частности, по военной инфраструктуре Катара, Кувейта, ОАЭ и других стран тоже. Дальше очень многое будет зависеть от позиции Ирана», — поделился с RTVI Андрей Кортунов.

Так, «если эскалация приведёт к ударам иранских ракет или иранских беспилотников по военной инфраструктуре Великобритании или Франции, по кораблям Франции, Великобритании в Средиземном море или в зоне Персидского залива, то тогда можно ожидать более активного вовлечения этих двух стран в тот конфликт, который сейчас происходит».

Что случилось в Турции

Между тем 4 марта министерство обороны Турции заявило о том, что в их сторону была запущена баллистическая ракета из Ирана и ее перехватиили и нейтрализовали подразделения ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье. Релиз ведомства по сути стал одним из первых официальных упоминаний подключений альянса.

«Мы настоятельно призываем все стороны воздержаться от действий, которые могут способствовать дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы продолжим консультации с НАТО и другими нашими союзниками», — заключили в турецком оборонном ведомстве.