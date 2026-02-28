Операция США и Израиля против Ирана, которая началась утром 28 февраля, может ослабить его военный потенциал и даже привести к «ликвидации части военно-административного состава». Но уничтожение режима представить крайне сложно. Об этом RTVI рассказала научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

«Возможно снижение военных возможностей Ирана, ликвидация части военно-административного состава, общее ослабление правящих структур, однако уничтожение режима представить крайне сложно: это едва ли достижимо извне», — рассказала Людмила Самарская RTVI.

Эксперт уточнила, что «свержение режима в качестве прямого результата атак представляется крайне маловероятным».

«При этом война может оказаться фактором, который окажет на это влияние в долгосрочной перспективе. О конкретных сценариях пока говорить сложно. В Израиле вряд ли рассчитывают на долгую операцию, однако многое будет зависеть от конкретных целей войны, масштаба ответных ударов Ирана, степени участия США в боевых действиях. Максимальную длительность спрогнозировать пока затруднительно, минимальная может составить, вероятно, от нескольких дней до нескольких недель», — предположила собеседница RTVI.

По словам Людмилы Самарской, «тайминг [начала операции] точно объяснить пока сложно, однако, судя по всему, это может быть связано с тем, как интерпретировались результаты текущего раунда переговоров — вероятно, администрация США посчитала их недостаточно успешными».