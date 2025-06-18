86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которого президент США назвал «легкой мишенью», руководит страной с 1989 года. Хаменеи — всего лишь второй иранец на этой должности после аятоллы Рухоллы Хомейни, предводителя Исламской революции. Как происходит смена высшей власти в Иране согласно конституции и какие сценарии возможны в случае смерти рахбара — в материале RTVI.

Кто выбирает верховного лидера Ирана

За выбор верховного лидера Исламской республики отвечает специальный госорган — Совет экспертов (Маджлис-е хебреган). В него входят 88 высокопоставленных исламских богословов (муджтахидов), которых избирают каждые восемь лет. Перед народным голосованием кандидаты проходят тщательную проверку со стороны влиятельного Совета стражей конституции, члены которого так или иначе отбираются верховным лидером — то есть Хаменеи.

Последние выборы в Совет экспертов состоялись недавно, в 2024 году. По их итогам орган возглавил 93-летний аятолла Мохаммад-Али Мовахеди Кермани, а большинство получили принципалисты — приверженцы основополагающих идеологических принципов исламской революции 1979 года.

Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае смерти, отставки или отстранения от должности верховного лидера эксперты должны в кратчайшие сроки назначить на его место нового человека. Кроме того, они берут на себя ответственность за выдвижение избранного ими кандидата.

В конституции также перечисляются требования к верховному лидеру Исламской республики. Как следует из статьи 109, он должен:

Иметь научную квалификацию для вынесения религиозных постановлений (фетв);

Быть в необходимой мере справедливым и благочестивым, чтобы руководить исламской уммой;

Обладать надлежащей политической и социальной проницательностью, изобретательностью, смелостью, управленческими качествами и необходимыми лидерскими способностями.

Если этим требованиям соответствуют несколько кандидатов, то предпочтение отдается тому, кто владеет лучшими познаниями в юриспруденции (фикхе) и политике.

Что произойдет, когда Хаменеи умрет

Как именно Совет экспертов выберет нового верховного лидера Исламской республики после смерти Хаменеи — загадка, которая зависит от многих переменных, пишет профессор политологии университета Теннесси Саид Голкар в своей научной статье «Иран после Хаменеи: перспективы политических перемен».

По его мнению, Хаменеи может повлиять на выбор своего преемника при жизни, чтобы убедиться в том, что тот разделяет ценности Исламской революции. Однако это может привести к борьбе за власть, как произошло в случае с аятоллой Хосейном-Али Монтазери в 1980-х. Тогда именно он, а не Хаменеи, изначально считался официальным преемником Хомейни, но из-за критики в адрес властей впал в немилость.

Эксперт приводит несколько возможных сценариев будущего Ирана после смерти Хаменеи:

Сохранение статуса-кво. Совет экспертов выберет кандидата, которого будут поддерживать как приближенные Хаменеи, так и Корпус стражей исламской революции (КСИР). По мнению Голкара, это наиболее возможный сценарий, так как Хаменеи заинтересован в укреплении институтов Исламской республики и, скорее всего, лично выберет преемника до своей смерти.

Совет экспертов выберет кандидата, которого будут поддерживать как приближенные Хаменеи, так и Корпус стражей исламской революции (КСИР). По мнению Голкара, это наиболее возможный сценарий, так как Хаменеи заинтересован в укреплении институтов Исламской республики и, скорее всего, лично выберет преемника до своей смерти. Переход к прагматизму. Технократы из духовенства успешно повлияют на Совет экспертов, чтобы те избрали человека умеренных взглядов, близкого к государственной бюрократии. Одними из фаворитов в таком сценарии Голкар называет экс-президента Ирана Хасана Рухани и экс-главу судебной системы Ирана Садика Лариджани.

Технократы из духовенства успешно повлияют на Совет экспертов, чтобы те избрали человека умеренных взглядов, близкого к государственной бюрократии. Одними из фаворитов в таком сценарии Голкар называет экс-президента Ирана Хасана Рухани и экс-главу судебной системы Ирана Садика Лариджани. Союз военных и технократов. На решение Совета экспертов может повлиять и Корпус стражей исламской революции. Эксперт допускает сценарий, при котором технократы и КСИР заключат соглашение и преобразуют Иран в военную бюрократию.

На решение Совета экспертов может повлиять и Корпус стражей исламской революции. Эксперт допускает сценарий, при котором технократы и КСИР заключат соглашение и преобразуют Иран в военную бюрократию. Формирование временного управления. Согласно статье 111 конституции Исламской республики, в то время пока Совет экспертов выбирает следующего верховного лидера, его обязанности на себя берет временный руководящий совет. В него входят президент, глава судебной власти и один из авторитетных богословов (факихов), избираемый Советом целесообразности.

Достоверно неясно, чего следует ожидать от процесса преемственности верховного лидера Ирана. Последний раз он проходил более 30 лет назад и с тех пор мог сильно измениться.

Подобная неизвестность могла повлиять на президента США Дональда Трампа, который, как утверждают американские СМИ, выступил против возможного плана Израиля убить верховного лидера Ирана. Представитель администрации Трампа в беседе с Axios сказал, что Хаменеи — «это аятолла, которого вы знаете, против аятоллы, которого вы не знаете».

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил попытку убийства лидера Исламской республики, хотя и не ответил прямо на вопрос ABC News о том, действительно ли израильские военные могут ударить по Хаменеи. А посол Израиля в России Симона Гальперин заявила RTVI, что каждый в Иране, кто «занимается программой уничтожения Израиля», должен принять на себя ответственность за возможные последствия.