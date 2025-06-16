Израиль не исключает того, что с его стороны может быть предпринята попытка устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с ABC News.

Нетаньяху не ответил прямо на вопрос о том, действительно ли израильские военные намерены ликвидировать верховного лидера Ирана, заявив, что Израиль «делает то, что нам нужно». Вместе с тем он подчеркнул, что устранение аятоллы «положит конец продолжающемуся конфликту» между Ираном и Израилем, а не приведет к эскалации, как ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Нетаньяху добавил, что «в интересах США» поддержать Израиль «в его стремлении ликвидировать ядерную программу Ирана». По его словам, Тегеран представляет «угрозу для всего мира».

Израильский премьер также опроверг информацию о том, что Иран дал понять партнерам, что стремится прекратить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

«Иран хочет „вечной войны“. <…> Израиль пытается предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла», — утверждает Нетаньяху.

Эскалация ирано-израильского конфликта произошла 13 июня, когда Израиль ударил дронами и ракетами по ядерным объектам и городам Ирана. Погибли глава КСИР и ведущие физики-ядерщики страны. В тот же день Иран нанес ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимный обстрел продолжался 14 и 15 июня, причем в воскресенье — даже в дневное время.

Утром 16 июня израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид Адом» сообщила, что при ударе по центру Израиля погибли три человека и пострадали более 60. Издание Ynet при этом утверждало, что были ранены 103 человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Позднее канцелярия Нетаньяху сообщила, что за четыре дня конфликта Иран выпустил 370 баллистических ракет и сотни БПЛА. К утру 16 июня в стране было убито 24 человека и ранено 592, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. В Иране с 13 июня погибли по меньшей мере 224 человека.

Вечером 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении военной операции «Восстающий лев» против Ирана. За это время, по данным израильской армии, были устранены десятки высокопоставленных военных, уничтожены радары и ракетные установки, устранены военные базы и ядерные объекты.