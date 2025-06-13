ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Тебриза (северо-запад Ирана), сообщает агентство Mehr. В самом Израиле был эвакуирован международный аэропорт Бен-Гурион.

Также израильская армия сообщила, что нанесла удар по крупнейшему объекту по обогащению урана в районе города Нетенз, повредив его «подземную часть».

«Это крупнейший объект по обогащению урана в Иране, который уже много лет работает над созданием ядерного оружия и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до уровня военного качества», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

В районе, куда был нанесен удар, находится «многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электротехнические помещения и дополнительная вспомогательная инфраструктура», заявили в Армии обороны Израиля.

«Кроме того, под удар попала критически важная инфраструктура, обеспечивающая непрерывную работу объекта и усилия иранского режима по получению ядерного оружия», — утверждают в Иерусалиме.

Перед этим ЦАХАЛ отчитался о нанесении воздушного удара по иранским баллистическим ракетам, якобы нацеленным на Израиль.

Ядерный объект в Фордо не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте в Нетензе поверхностные, утверждает Организация по атомной энергии Ирана.

Общество Красного полумесяца Ирана сообщило, что не менее 95 человек в 12 иранских провинциях пострадало в результате мощной ночной атаки Израиля, один спасатель погиб.

Израильский политический обозреватель Ори Голдберг заявил Al Jazeera, что Израиль при премьер-министре Биньямине Нетаньяху «процветает благодаря идее вечной войны, а также максимально размытым границам и представлению о том, что Израиль заслуживает полной безнаказанности за все, что он делает».

«В этом смысле сделка между США и Ираном сильно нарушила бы то, что Израиль считает своими интересами на данный момент», — сказал Голдберг, имея в виду продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.

По его мнению, список лиц и объектов, которые попали под израильские удары, говорит о том, что целью было не уничтожение ядерной программы Ирана, а убийство высокопоставленных иранских лидеров.

«Это делается в основном для того, чтобы восстановить доверие к Нетаньяху и сделать его потенциально пригодным для участия в следующих выборах или, возможно, даже для того, чтобы его оправдали на суде, а также для того, чтобы ЦАХАЛ и израильское оборонное ведомство, а также население в целом сплотились вокруг флага и оставили позади разногласия по таким вопросам, как судьба заложников [у ХАМАС]», — считает эксперт.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по ядерным и военным объектам Ирана. В результате атаки погибли трое высокопоставленных иранских военных и не менее шести ученых, работающих над ядерными проектами.

Израиль нанес удары по Тегерану и военным объектам рядом с ним, а также по Нетензу, где, по словам местных жителей, прогремели взрывы на главном урановом заводе. В Тебризе зафиксированы взрывы возле ядерного исследовательского центра и двух военных баз. Атакам подверглись также Исфахан, Арак и Керманшах. Иран пообещал «жесткий ответ» и уже запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

Источники в Тель-Авиве и американская газета The Washington Post утверждают, что дроны и ракеты для израильской атаки были заранее завезены в Иран агентами «Моссада» и спрятаны «в глубине страны», а по сигналу запущены по указанным объектам.