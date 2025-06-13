Израиль провел масштабную ночную атаку по ядерным и военным объектам Ирана, а также убил троих иранских высокопоставленных командующих и не менее шести ученых-ядерщиков. В Тегеране пообещали «жесткий ответ».

Как сообщает Al-Jazeera, известно о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейна Салами, главы Генштаба Мохаммада Багери и командующего базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голама Али Рашида.

Государственное информационное агентство Ирана Nour News сообщило, что советник Хаменеи Али Шамхани получил «критические ранения».

Израиль, по последним данным, атаковал несколько городов Ирана: Тегеран (и находящиеся рядом с городом военные объекты), Натанз (по сообщениям местных жителей, они слышали взрывы на главном предприятии по обогащению урана), Тебриз (зафиксированы взрывы вблизи ядерного исследовательского центра и двух военных баз), Исфахан, Арак и Керманшах.

Al-Jazeera пишет, что, помимо военных чиновников были убиты два ведущих ученых-ядерщика: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и руководитель Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

Реакция Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что после нападения Израиль ждет «жесткий ответ», а также «горькая и болезненная» судьба.

«По воле Бога, могущественная рука Вооруженных сил Исламской Республики не оставит это [Израиль] безнаказанным», — сказал он.

Хаменеи добавил, что Израиль сейчас наиболее «ярко продемонстрировал свою злую натуру, нанеся удар по жилым районам».

Представитель вооруженных сил Ирана Аболфазла Шекарчи также заявил, что Израиль заплатит «высокую цену» за свои атаки.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ночные удары были направлены на ликвидацию ядерной инфраструктуры Ирана и предприятий по созданию баллистических ракет. Он пообещал, что «операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется» для устранения угрозы со стороны Ирана.

Начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что Иерусалим достиг «точки невозврата» и назвал атаку на Иран «борьбой за наше существование». Он также сказал: «Любой, кто попытается бросить нам вызов, дорого заплатит».

Позднее ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил около 100 дронов в сторону Израиля. Израильские военные активно работают над их перехватом. Минобороны Израиля заявило, что в ночной атаке на Иран участвовали 200 истребителей, которые поразили примерно 100 целей по всей стране.

Иракский портал Shafaq News сообщил, что более 150 иранских беспилотников пролетели через Ирак в сторону Израиля. Авиакомпания Israir, опасаясь возможной ответной реакции Ирана на израильскую атаку, эвакуировала свои самолеты из аэропорта Бен-Гурион, пишет Times of Israel.

Реакция США, МАГАТЭ и ООН

Иран и США ранее вели переговоры по ядерной сделке. Вашингтон предлагал Тегерану прекратить разработку ядерного оружия в обмен на смягчение санкций. Однако после ночной атаки Израиля Иран заявил, что приостанавливает переговоры с США.

В интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что атака на Иран не стала для него сюрпризом, но подчеркнул, что Вашингтон не причастен к израильским ударам.

«У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим», — сказал Трамп.

Он добавил, что США помогут защитить Израиль, если Иран нанесет ответный удар.

Американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что Вашингтон не участвовали в этой операции.

«Нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе. Позвольте мне внести ясность: Иран не должен наносить удары по интересам или персоналу США», — добавил он.

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что израильские удары «явно направлены на то, чтобы сорвать» дипломатические усилия администрации Трампа в отношении Ирана.

Al-Jazeera отмечает, что атака на ядерные объекты может привести к непредсказуемым последствиям, включая радиоактивные утечки, взрывы и долгосрочное загрязнение.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ООН внимательно наблюдает за событиями в Иране. Он подтвердил, что Израиль атаковал объект в Натанзе.

«Агентство находится в контакте с иранскими властями по поводу уровня радиации. Мы также поддерживаем связь с нашими инспекторами в стране», — сообщил Гросси.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «максимальной сдержанности», чтобы избежать «углубления конфликта» после израильского удара.

«Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен нападениями Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, когда между Ираном и США ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы», — заявил его заместитель Фархан Хак.

Оман, который выступает посредником в ядерных переговорах между США и Ираном, назвал действия Израиля «опасной, безрассудной эскалацией, представляющей собой вопиющее нарушение» устава ООН.

«Такое агрессивное поведение неприемлемо и еще больше дестабилизирует региональный мир и безопасность. Султанат Омана возлагает на Израиль ответственность за эту эскалацию и ее последствия и призывает международное сообщество занять твердую и недвусмысленную позицию, чтобы остановить этот опасный курс действий», — сообщили власти.

В Росавиация сообщили, что российские авиакомпании начнут летать на Ближний Восток по альтернативным маршрутам, минуя закрытое воздушное пространство Израиля и Ирана, в расписании рейсов возможны изменения.

«Аэрофлот» объявил, что рейсы из России в Дубай, Абу-Даби и Доху, а также обратно, будут выполняться с дозаправкой в Самаре. Эти изменения будут действовать до тех пор, пока не восстановят полную безопасность полетов, уточнили в компании.