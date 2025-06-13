Во время масштабной атаки по Ирану «Моссад» активировал беспилотники, уже спрятанные на территории Исламской республики. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на израильского чиновника, причастного к обсуждению разведывательных операций. Первым подробности привел израильский портал ynet.co.il.

«По меньшей мере несколько месяцев назад ведущее разведывательное агентство Израиля, “Моссад”, начало контрабандой поставлять ракеты в Иран и тайно установило рои взрывоопасных дронов глубоко внутри страны, подготовив почву для внезапного разрушительного нападения в пятницу утром», — передает WP.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности рассказал, что с началом израильской атаки «Моссад» активировал эти беспилотники, и они поразили ракетные пусковые установки на базе недалеко от Тегерана.

По его словам, «подразделения израильского спецназа были заранее развернуты для установки высокоточного оружия вблизи иранских систем ПВО». Это оружие «также было задействовано в пятницу утром и полностью вывело из строя иранскую оборону».

Как уточняет ynet.co.il., «годы тщательного планирования и сбора разведданных были потрачены на ночь атаки», которая включала в себя три основных направления:

развертывание высокоточного оружия в сердце Ирана

атака на иранские системы обороны с замаскированных мобильных (транспортных) платформ

удары дронами-камикадзе изнутри Ирана

«Это достижение больше, чем внезапное нападение, потому что здесь как раз не было никакой неожиданности — иранцы тоже знали о готовящемся нападении, и им все равно был нанесен большой удар», — сказал источник в службе безопасности.