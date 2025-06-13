В ночь на 13 июня боевая авиация Израиля нанесла удар по ядерным объектам Ирана и членам военного руководства Ирана, убит глава Корпуса стражей исламской революции. Известно о взрывах в Тегеране и Тебризе. В ответ Иран запустил по израильской территории свыше 100 беспилотников.

Одной из целью израильских ударов стала штаб-квартира Корпуса стражей иранской революции. В результате погиб генерал Хосейн Салами, главнокомандующий КСИР, один из самых влиятельных людей в стране. Также жертвой атаки стал генерал-майор Мохаммад Багери. Издание Mehr утверждает что убит и командующий центральным штабом вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» генерал Голамали Рашид.

Другими целями израильских ударов стали ядерные объекты, в том числе центр обогащения урана в Натанзе — важнейший объект ядерной программы Ирана. Телеканал Al Masirah сообщил, что также удары наносились по ядерным объектам в городах Хорремабад и Хамадан.

Во время атаки предположительно погибли физики-ядерщики Ирана: бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи. По данным официального Тегерана, уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе не возрос. Об это сообщил глава агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Израильская атака стала крупнейшей за время противостояния с Ираном. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция, получившая название «Ам кеЛави» («Народ как лев»), продлится несколько дней.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля. В Израиле объявлен режим чрезвычайной опасности в связи с готовящейся атакой Ирана.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаках и не оказывали Израилю поддержку. Президент Дональд Трамп в связи со случившемся созвал экстренное заседание кабинета министров