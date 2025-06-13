Росавиация сообщила об изменении расписания и маршрутов полетов российских авиакомпаний в связи с закрытием воздушного пространства Израиля и Ирана для гражданских рейсов в связи с начавшимися между этими странами боевыми действиями.

В ведомстве выпустили NOTAM (указания) для российских авиакомпаний — о том, что из-за «резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке» им запрещено выполнять полеты из аэропортов Израиля и Ирана и обратно, а также летать в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Ирака и Иордании.

«NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения — предварительно до 02:59 МСК 26 июня 2025 года», — уточнили в Росавиации.

Ирак и Иордания закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности полетов из-за взаимных израильско-иранских обстрелов. Россиянам, которые должны были в эти дни лететь рейсами Iraqi Airways и Royal Jordanian из РФ или обратно, рекомендовано обратиться в кол-центры обеих авиакомпаний. Российские перевозчики предложили то же самое.

«Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — написал в своем телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

По его словам, все российские авиаперевозчики, совершающие рейсы через закрытый для полетов регион, оповещены о сложившейся там ситуации.

«Аэрофлот» уже уведомил о «вынужденной корректировке расписания», в частности, об отмене перелетов между Москвой и Тегераном и сегодняшнего рейса SU520/521 Москва — Дубай — Москва, пассажиров которого пересадят на Boeing 777 большей вместимости. Кроме того, авиакомпания корректирует маршруты перелетов между Россией и Дубаем, Абу-Даби, Дохой и Мале, прокладывая их в обход воздушного пространства Ирана над Пакистаном.

«Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа», — предупредила пресс-служба авиаперевозчика.

В «Аэрофлоте» призвали пассажиров отслеживать информацию об изменениях по сайту авиакомпании и на табло аэропортов в реальном времени, а также пообещали вернуть деньги за вынужденный возврат билетов на отменяемые рейсы.

Российская авиакомпания Red Wings объявила о полной приостановке воздушного сообщения с Израилем. В ее официальном заявлении говорится, что это решение действует как минимум до 10:00 мск 14 июня, но может быть продлено в зависимости от развития событий. Ночной рейс перевозчика в Тель-Авив был перенаправлен на запасной аэродром и уже приземлился в Москве.

«Мы приносим извинения пассажирам, полностью компенсируем билеты, а также предложим альтернативные маршруты, когда это позволят требования безопасности. Мы внимательно следим за ситуацией и вернемся к полетам, как это будет возможно», — заверили в Red Wings.

Российские посольства в Тегеране и Тель-Авиве обратились к россиянам с призывом по возможности покинуть Иран и Израиль, а при отсутствии таковой — следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасных местах. Тем гражданам России, которые планировали поездки в регион, настоятельно рекомендовано воздержаться от его посещения «вплоть до нормализации ситуации».

Российское диппредставительство в Тегеране отдельно призвало сограждан отслеживать официальные сообщения местных органов власти, выполнять все их рекомендации, не приближаться к военным объектам и не снимать фото или видео в «любых частях» страны.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана, а также убил троих иранских высокопоставленных командующих и не менее шести ученых-ядерщиков. Иранские власти сообщили о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейна Салами, главы Генштаба Мохаммада Багери и командующего базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голама Али Рашида. Кроме того, советник аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани получил «критические ранения».

Израильской атаке подверглись:

Тегеран и военные объекты в его окрестностях,

Натанз, вблизи которого находится предприятие по обогащению урана,

Тебриз, где расположены ядерный исследовательский центр и две военные базы,

Исфахан,

Арак,

Керманшах.

В Иране пообещали «жесткий ответ» на израильскую атаку и выпустили более сотни беспилотников. Президент США Дональд Трамп сообщил, что заранее знал о планах Тель-Авива, и пообещал Израилю защиту в случае ответных иранских ударов. Он также выразил надежду на то, что американо-иранские переговоры по ядерной сделке продолжатся независимо от происходящего в регионе, хотя Тегеран уже объявил об их приостановке вплоть до последующего уведомления.