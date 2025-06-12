По предварительным данным, все 242 человека, которые находились на борту Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, погибли, сообщает Times of India со ссылкой на комиссара полиции города Ахмедабада. Лайнер рухнул на столовую и общежитие медколледжа B.J., число жертв на земле уточняется.

«Судя по всему, в результате крушения никто не выжил. Поскольку самолет упал на жилой район с несколькими офисами, жертв может быть еще больше», — заявил AFP комиссар полиции.

По данным Reuters, разбившемуся Boeing 787 Dreamliner, который представляет собой широкофюзеляжный двухмоторный самолет, чуть больше 11 лет. Это первая авиакатастрофа с участием этой модели.

Что известно о трагедии

Один из самых современных пассажирских самолетов Boeing 787-8 Dreamliner, направлявшийся в лондонский аэропорт Гатвик, вскоре после взлета передал сигнал Mayday и перестал выходить на связь.

Он рухнул в густонаселенном районе города Ахмедабад (население — 5 млн человек), врезавшись в столовую и общежитие медколледжа B.J. (в последнем жили старшие ординаторы).

В полиции отметили, что большая часть завалов разобрана. На месте крушения обнаружено уже более ста тел погибших, поиски продолжаются.

На помощь спасателям и полиции прибыло военное подразделение из 130 человек, в том числе инженеры с экскаваторами, врачи, пожарные с водяными пушками и так далее. Также был развернут мобильный госпиталь.

На борту самолета находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один канадец. По одной из неподтвержденных версий, причиной крушения могло стать столкновение с птицами: по мнению экспертов, это могло снизить скорость взлета самолета.

К месту трагедии направились глава МВД Индии Амит Шах и министр гражданской авиации Раммохан Найду. Вице-президент Всеиндийской медицинской ассоциации, доктор Давал Гамети заявил, что после падения самолета в больницу доставили 50-60 студентов колледжа, еще 4-5 человек пропали без вести.

По данным генконсульства России в Мумбаи, россиян среди пассажиров не было. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и индийскому премьер-министру Нарендре Моди. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе.

Последняя авиакатастрофа со смертельным исходом в Индии произошла в августе 2020 года. Во время сильного дождя в южном индийском городе Кожикоде самолет Boeing 737 авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он упал в долину и врезался носом в землю, что привело к гибели 21 человека.