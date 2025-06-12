В результате падения пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner на жилой район в индийском городе Ахмадабаде из-под завалов извлекли тела 30—35 человек, сообщает Reuters. По другим данным, найдено уже более 60 тел. Лайнер рухнул на столовую общежития медицинского колледжа B.J.

Издание TimesNow пишет, что как минимум 20 студентов, обедавших в столовой, получили травмы. Есть ли они среди погибших, неизвестно.

Всего на борту были 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев, сообщает источник Reuters. Из них 169 были гражданами Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии и один — Канады, сообщила Air India.

Точных данных о числе погибших нет. Источники Hindustan Times сообщают не менее чем о 120 жертвах крушения Dreamliner.

По данным генконсульства России в Мумбаи, россиян среди пассажиров не было. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и индийскому премьер-министру Нарендре Моди. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе.

Boeing 787-8 Dreamliner — один из самых современных пассажирских самолетов. Он направлялся во второй по величине лондонский аэропорт Гатвик, но практически сразу после взлета подал сигнал об опасности Mayday, начал падать и рухнул в жилом районе крупного города Ахмедабад (население 5 млн человек).

«В результате удара произошел мощный взрыв, который нанес значительный ущерб конструкции здания и вызвал сильную панику в кампусе колледжа», — пишет TimesNow.

Медицинский колледж B.J., на столовую общежития которого рухнул лайнер, считается одним из крупнейших и наиболее известных государственных медицинских учреждений в штате Гуджарат.

По данным Reuters, потерпевшему крушение Boeing 787 Dreamliner около 11 лет. Это первая авиакатастрофа с участием этого самолета.

Air India с 2012 года эксплуатирует около 30 лайнеров Dreamliner. Boeing продолжает собирать информацию о крушении самолета, как сообщает CNN.

Причина аварии выясняется. Власти Индии поручили оказать помощь пострадавшим и семьям жертв трагедии.