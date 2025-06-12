На борту разбившегося самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India были 232 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщил гендиректор Управления гражданской авиации Фаиз Ахмед Кидвай.

При этом, по данным Главного управления гражданской авиации (DGCA), на борту самолета находились 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа.

787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухмоторный самолёт. Согласно базе данных Aviation Safety Network, это первая в истории авиакатастрофа с участием такого самолета. Первый дальнемагистральный Boeing 787 Dreamliner начал выполнять коммерческие рейсы в 2011 году. Самолет, который разбился сегодня, эксплуатируется с 2013 года. Слабым местом этих лайнеров считаются аккумуляторы, которые склонны к самовоспламенению. Эта проблема привела к временной приостановке полетов в 2013 году.

Он упал в жилом районе Ахмедабаде (одного из крупнейших городов Индии) через пять минут после взлета. Борт направлялся в Гатвик — второй по размеру аэропорт в Лондоне. Причина аварии выясняется. Аэропорт в Ахмедабаде сейчас временно прекратил работу.

Генконсульство России в Мумбаи сообщило, что россиян на борту разбившегося самолета, по предварительным данным, не было. По информации Reuters, среди пассажиров находились 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.

По неподтвержденным данным, число жертв превысило 110. Местные издания сообщают, что на борту был бывший губернатор штата Гуджарат, но неизвестно, погиб он или выжил.

TimesNow сообщает, что сразу после взлета самолета сработал сигнал «Воздушная тревога», и вскоре самолет рухнул.

Профильный телеграм-канал Fighterbomber пишет, что, судя по видео, которые появились в Сети, у самолета отсутствует или недостаточная тяга двигателей.

«Причин этому может быть много: птицы, попавшие в двигатель, отказ или некачественное топливо. Точные причины авиакатастрофы определит комиссия в результате расследования», — говорится в посте.

Источники Times of India в Министерстве гражданской авиации Индии сообщили, что глава Бюро по расследованию авиационных происшествий вместе со следственной группой отправился в Ахмадабад, чтобы выяснить причины крушения.

Премьер-министр Нарендра Моди связался с министром внутренних дел Амитом Шахом и министром гражданской авиации Рамом Моханом Наиду. Он поручил им посетить Ахмадабад и оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы.