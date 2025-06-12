Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из индийского города Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение недалеко от городского района Мегани ​​вскоре после взлета, пишет Timеs of India.

По неподтвержденным данным, разбился Boeing 787 Dreamliner, вместимость которого составляет около 300 человек, а на борту находилось более 100 пассажиров. Самолет был заправлен топливом для длительного перелета, поэтому при его ударе о землю произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным информационного агентства ANI, ссылающегося на диспетчерскую полиции штата Гуджарат, на борту самолета находилось 242 человека. Однако индийский телеканал CNN News18 сообщил, что на борту самолета находились 220 пассажиров и 12 членов экипажа.

Источник Reuters утверждает, что самолет направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. Воздушное судно рухнуло вскоре после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя. Местные СМИ пишут, что над местом падения лайнера поднимается столб темного дыма, который видно на расстоянии нескольких километров. Туда отправились многочисленные бригады экстренных служб — медики и пожарные.

Сотрудники полиции заявили, что самолет потерпел крушение в жилом районе недалеко от аэропорта. «В настоящий момент мы выясняем детали и поделимся дальнейшей информацией», — заявила пресс-служба Air India в соцсети X.

Обычно в подобных случаях Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) инициирует проведение расследования для установления обстоятельств авиакатастрофы.