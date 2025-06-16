В результате удара по Израилю иранскими ракетами утром 16 июня погибли три человека, пострадали 67. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу «Маген Давид Адом».

По данным организации, 30-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, еще шесть человек — в состоянии средней тяжести, 60 пострадавших получили легкие ранения или страдают от острого тревожного расстройства.

«В результате попадания ракет погибли по меньшей мере три человека», — сообщает The Times of Israel.

Ynet пишет о 103 пострадавших. «Двое находятся в тяжелом состоянии, семь получили ранения средней степени тяжести», — отмечает издание.

Обострение конфликта Израиля и Ирана началось 13 июня — по иранским ядерным объектам и городам был нанесен удар ракетами и дронами. В результате атаки погибли глава К СИР и ведущие физики-ядерщики страны. Иранская сторона в тот же день нанесла ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные воздушные атаки продолжились 14 и 15 июня, причем в воскресенье не только ночью, но и в дневное время.

Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации высокопоставленных иранских разведчиков. Также, по его словам, военные уничтожили критически важный ядерный реактор в Исфахане, без которого создание атомного оружия становится невозможным. Нетаньяху отметил, что разрушен и главный ядерный объект Ирана в Натанзе.