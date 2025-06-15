В ночь на 15 июня Иран запустил несколько волн ракет и беспилотников по Израилю. По меньшей мере 10 человек погибли, более 200 — получили ранения. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на данные ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что Иран выпустил около 80 баллистических ракет двумя залпами. Первый — из примерно 40 ракет — был запущен по северным районам страны. Один из снарядов, по данным ЦАХАЛ, попал в жилой дом в городе Тамра. В результате погибли четыре женщины — члены одной семьи. По данным The Times of Israel, жертвами стали Манар Хатиб, ее дочери Хала (20 лет) и Шада (13 лет), а также их родственница Маналь Хатиб.

Второй обстрел был направлен на центральную часть Израиля. Один из снарядов попал в жилую многоэтажку в городе Бат-Ям, здание частично обрушилось. Из-за атаки шесть человек погибли, около 200 получили ранения. Еще семеро числятся пропавшими без вести. По оценкам ЦАХАЛ, потребуется не менее суток, чтобы завершить исследование места падения иранской баллистической ракеты в Бат-Яме.

«Здесь большие разрушения, много щебня и обломков, которые приходится разбирать, чтобы найти пропавших. <…> Это может занять несколько дней», — заявил командующий региональной полицией Даниэль Хадад.

По его словам, основные усилия направлены на поиск пропавших без вести и согласование сообщений о них. Поисково-спасательные силы продолжают прочесывать район в поисках тех, кто мог оказаться под завалами.

Еще один снаряд попал в жилой дом в Реховоте, ранения получили более 40 человек. Там же от ночной ракетной атаки пострадал институт Вайцмана. В учебном заведении сообщили, что ракеты поразили несколько зданий в кампусе, никто не пострадал.

В Хайфе в результате иранской атаки пострадал нефтеперерабатывающий завод компании Bazan. Были точечно повреждены трубопроводы и системы транспортировки. В компании заявили, что нефтеперерабатывающие установки работают в штатном режиме, но другие объекты на территории комплекса временно остановлены. Bazan оценивает последствия и ущерб от произошедшего.

Атака хуситов на Тель-Авив

Хуситы утверждают, что за последние сутки в координации с Ираном запустили две баллистические ракеты по Израилю, нацелившись на «чувствительные израильские вражеские объекты» в районе Тель-Авива.

Несмотря на эти заявления, военные чиновники сообщили Times of Israel, что ЦАХАЛ не знает о каких-либо пусках баллистических ракет из Йемена за предыдущие 24 часа.

В свою очередь, израильские СМИ писали, что ЦАХАЛ пытался ликвидировать Мухаммада Абдула Карим аль-Джамари — начальника штаба хуситов. Официально эта информация не подтверждалась.

Иранские государственные СМИ сообщают, что Израиль нанесен удары по штаб-квартире министерства обороны Ирана в Тегеране, передает CNN. Позднее этот авиаудар подтвердила Армия обороны Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что военно-воздушные силы нанесли «обширную серию разведывательных ударов» по нескольким целям в Тегеране, в их числе «штаб-квартира ядерного проекта SPND и другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив».