На фоне резкого обострения на Ближнем Востоке в соцсетях всплыла полуконспирологическая теория времен холодной войны. Она называется «индекс пиццы Пентагона» (Pentagon Pizza Index), который фиксирует всплеск заказов популярной еды на вынос в окрестностях Министерства обороны США. На это явление обратили внимание и таблоиды, и серьезные издания.

Как пишет The Economic Times, 12 и 13 июня пользователи X (ранее Twitter) сообщили о внезапном росте доставок пиццы возле здания Пентагона в Вашингтоне.

«Всего за несколько часов до того, как Израиль нанес удары по целям в Иране, <…> заказы стремительно росли. Это вызвало предположение, что американские военные возможно, переходят в кризисный режим работы за закрытыми дверями», — отмечает The Economoc Times.

Так что теперь журналисты и аналитики «используют инструменты открытых источников, такие как Google Maps, для мониторинга активности ресторанов и трафика пиццы вблизи учреждений военных ведомств США».

Как отмечает Daily Mail, аккаунте Pentagon Pizza Report, у которой 69 тысяч подписчиков на платформе X, выложил вечером в четверг, 12 июня, фото резкого увеличения трафика у пиццерии Domino’s Pizza в Арлингтоне, что примерно в 10 минутах езды от Пентагона.

Около семи вечера по местному времени там появилось сообщение: «По состоянию на 18.59 по восточному времени почти во всех пиццериях, расположенных поблизости от Пентагона, наблюдался аномальный всплеск активности». Спустя час Израиль нанес первые авиаудары по Ирану, и в течение ночи заказы пиццы на вынос продолжали расти.

Некоторые пользователи в соцетях начали по этому поводу шутить, что «Пентагону пора открывать собственную пиццерию внутри учреждения» в целях конспирации.

До этого об «индексе пиццы» заговорили 13 апреля 2024 года, когда Иран нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по Израилю. В тот вечер скриншоты с платформ доставки пиццерий вокруг Пентагона и Белого дома показывали «аномальный всплеск», что «породило вирусные мемы и всплеск интереса к теории».

Отслеживание «индекса пиццы Пентагона» началось еще во времена холодной войны. Как утверждает The Economic Times, советская разведка якобы прицельно занималась таким мониторингом, чтобы фиксировать кризисные заседания американских военных и спецслужб.

А первым своими наблюдениями со СМИ поделился Фрэнк Микс, владелец франшизы Domino’s в Вашингтоне, когда заметил внезапный рост поставок в здание ЦРУ 1 августа 1990 года. На следующий день Ирак вторгся в Кувейт. Позже Микс рассказал газете Los Angeles Times, что наблюдал подобную картину в декабре 1998 года во время слушаний по импичменту президента США Билла Клинтона.

А бывший корреспондент CNN, аккредитованный при Пентагоне, Волф Блитцер в 1990 году пошутил: «Лайфхак для журналистов: всегда мониторьте пиццу».