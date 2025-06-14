Израиль и Иран ночью и утром 14 июня снова обменялись ударами после того, как Израиль сутки назад начал операцию «Ам Ке-Лави» («Народ как лев») против высокопоставленных иранских военных, инфраструктуры по созданию компонентов ядерного оружия и запасу баллистических ракет страны.

Иран провел пять волн ударов, выпустив по Израилю более 150 ракет, некоторые из них упали в различных районах в центре и на севере страны, пишет Haaretz. В результате три человека погибли и десятки были ранены.

Командующий военным округом Тель-Авив сообщил о «масштабных разрушениях» в результате иранских ударов, но отметил, что благодаря тому, что гражданские лица следовали инструкциям по эвакуации, пострадавших было относительно немного и ранения не были тяжелыми. По данным спасательной службы Magen David Adom, в общей сложности пострадали более 70 человек.

Одна из иранских ракет упала в районе Тель-Авива, где расположены штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) и Министерство обороны, передает CNN. Был поврежден многоквартирный дом поблизости. Также из-за прямого попадания пострадало 32-этажное здание в Тель-Авиве, пожар в нем потушили, основную часть людей эвакуировали и ведут операцию по спасению тех, чей путь к выходу оказался отрезан.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что иранское руководство перешло красную черту, открыв огонь по мирным жителям, и «заплатит за это высокую цену». Высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что американские военные помогли Израилю перехватить иранские ракеты.

Армия обороны Израиля отчиталась об ударах «по десяткам целей» в Иране, включая инфраструктуру ракет класса «земля-воздух» с целью нанести ущерб ПВО в районе Тегерана.

«После активного дня, в течение которого мы поразили сотни целей, включая десятки целей класса “земля-воздух”, мы провели серию точных ударов, которые улучшили наше воздушное превосходство и нашу свободу действий в Иране. Впервые с начала войны, более чем в 1500 км от израильской территории, ВВС Израиля нанесли удары по оборонительным массивам в районе Тегерана», — заявил командующий израильскими воздушными силами Томер Бар.

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что армия продолжит наносить ущерб «стратегическим объектам и источникам знаний противника».

ТАСС передает со ссылкой на иранское государственное телевидение, что после удара Израиля обрушилось здание в городе Шахид Чамран на юго-западе страны и погибли 60 жителей, включая 20 детей. Также в армии Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника Генштаба.