Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 15 июня заявил о ликвидации высокопоставленных иранских разведчиков. Глава государства сообщил телеканалу Fox News, что в результата израильского удара по Тегерану убиты глава разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его заместитель.

В интервью телеканалу Нетаньяху также обвинил Иран в намерении передать ядерное оружие йеменским хуситам, членам движения «Ансар Аллах».

«Это ядерный терроризм мирового масштаба, это угрожает всем», — заявил политик.

Как утверждает премьер, израильские военные уничтожили критически важный ядерный реактор в Исфахане, без которого создание атомного оружия становится невозможным. Также он заявил, что разрушен главный ядерный объект Ирана в Натанзе.

Говоря о внутреннем состоянии иранского общества, Нетаньяху заявил, что 80% населения страны выступают за смену руководства страны.

Ранее 15 июня израильский премьер сообщил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу с врагом, который стремится к его уничтожению».

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп запретил Израилю покушать на жизнь верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В интервью Fox News Нетаньяху не подтвердил эту информацию.

«Так много ложных сообщений о разговорах, которых не было. И я не буду вдаваться в это», — сказал он.

Обострение конфликта Израиля и Ирана началось 13 июня — по иранским ядерным объектам и городам был нанесен удар ракетами и беспилотниками. В результате атаки погибли глава К СИР и ведущие физики-ядерщики страны. Иран в тот же день нанес ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные воздушные атаки продолжились 14 и 15 июня, причем в воскресенье не только ночью, но и в дневное время.