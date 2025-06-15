Обмен ударами между Ираном и Израилем 15 июня вышел за рамки ночного времени. Днем в воскресенье в северных районах Израиля была объявлена тревога в связи с приближением иранских баллистических ракет. О пуске ракет объявило государственное телевидение Ирана.

Агентство IRNA заявило, что в рамках операции «Правдивое обещание 3» нанесены ракетно-беспилотные удары по израильским объекты по производству авиационного топлива и энергетики. Иранское издание Nour News утверждает, что атаке подверглась вся территория Израиля. Жителей израильских городов получили уведомления о необходимости пройти в убежища.

В Иране также заработали системы противовоздушной обороны, впервые с начала обострения конфликта — в дневное время. Израильские СМИ утверждают, что ударам подверглись иранские системы ПВО, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, здание министерства разведки и юстиции, здание главного управления полиции в Тегеране. Al Jazeera сообщила об атаке на завод Shiraz Electronics Industries. СМИ Ирана также пишут о пяти терактах в Тегеране — сработали бомбы, заложенные в автомобили. The Jerusalem Post пишет, что Израиль задействовал в атаках 50 истребителей.

По данным CNN, число погибших в Израиле за последние сутки выросло до десяти человек. Общее число жертв в стране достигло 13 .Иран пока не обновляет информацию о потерях. Ранее министр здравоохранения страны сообщал о 78 погибших. Он утверждал, что в основном это женщины и дети. Reuters пишет о смерти по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков со времени начала обострения противостояния Иерусалима и Тегерана.

Предположительно стороны конфликта ищут пути его деэскалации. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в воскресенье, что если израильские удары по Ирану прекратятся, то «наши ответы также прекратятся».

Президент США Дональд Трамп 15 июня заявил ABC News, что Америка могла бы вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что США «сейчас не участвуют» в конфликте. По словам Трампа, он не возражает против того чтобы президент России Владимир Путин стал посредником в улаживании израильско-иранского конфликта.