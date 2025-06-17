Никто из властей Ирана не находится в безопасности, однако убийство верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи связано с огромным риском. Такое мнение востоковед Руслан Сулейманов высказал в комментарии телеканалу RTVI. Ранее СМИ сообщали о планах Израиля убить Хаменеи.

«Последние дни показали, что у Израиля действительно есть возможности ликвидировать самых высокопоставленных чиновников в Исламской республике. Никто не защищен, ни один руководитель даже в самых высоких эшелонах власти, включая аятоллу Али Хаменеи. Но решение по нему не принято, потому что, очевидно, это огромный риск», — сказал Сулейманов.

В случае убийства Хаменеи есть опасность, что Иран погрузится в хаос и гражданскую войну, «в том числе с сепаратистскими тенденциями», считает Сулейманов. «Мы видим, как белуджи, курды и другие сторонники за отделение от Ирана говорят о том, что это их шанс», — отметил он.

«Режим аятолл, пусть самый ненавистный для Израиля, но он контролирует ситуацию, контролирует том числе ядерные объекты. А что будет после Хаменеи, сейчас никто гарантировать не может», — заключил Сулейманов.

15 июня Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы наложил вето на израильский план убийства аятоллы Али Хаменеи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что есть «много ложных сообщений о разговорах, которых не было».

«Я не буду вдаваться в это», — сказал премьер.

Его советник по нацбезопасности Цахи Ханегби назвал информацию о запрете со стороны Трампа «фейковой новостью высочайшего уровня». В беседе с ABC News Нетаньяху не дал прямого ответа на вопрос о том, действительно ли Израиль намерен убить Хаменеи, однако сказал, что устранение аятоллы «положит конец продолжающемуся конфликту».