Каждый в Иране, кто «занимается программой уничтожения Израиля», должен принять на себя ответственность за возможные последствия. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, отвечая на вопрос RTVI о том, считает ли ее страна возможной мишенью нынешней военной операции иранского верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

«Я извиняюсь, что не могу прямо ответить на ваш вопрос. Могу сказать одно: каждый человек, кто занимается программой уничтожения Израиля и активно участвует в создании условий, возможностей и технологий, которые работают в этом направлении, должен принять за себя решение», — сказала Симона Гальперин.

На брифинге посол пояснила, что военная операция против Ирана не нацелена на смену режима в этой стране.

«У нас нет цели изменить [режим]. Только народ Ирана может решить [в какой стране он хочет жить]», — уточнила дипомат.

В воскресенье, 15 июня, агентство Reuters сообщило со ссылкой на двух американских чиновников, что президент США Дональд Трамп якобы наложил запрет на план Израиля убить аятоллу Али Хаменеи. Как отметил один из высокопоставленных собеседников агентства, еще ни один американец не погиб из-за действий иранцев, и пока этого не случилось, в Белом доме даже не заговаривают о том, чтобы преследовать политическое руководство Ирана.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его советник по национальной безопасности Цахи Ханегби опровергли эту информацию, пишет The Times of Israel.

«Так много ложных сообщений о разговорах, которых не было. И я не буду вдаваться в это», — сказал Нетаньяху в эфире телеканала Fox News.

В свою очередь Ханегби назвал сообщение о вето Трампа «фейковой новостью высочайшего уровня».