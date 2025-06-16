Посол Израиля в России Симона Гальперин не подтвердила, что иранские представители на переговорах с США по ядерной сделке были убиты в результате израильских авиаударов.

«О том, кого мы ликвидировали, мы объявили публично», — сказала RTVI Симона Гальперин.

14 июня корреспондент CNN Дана Баш со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщила, что переговорщики от Ирана, вероятно, были убиты в результате израильской операции. По словам Баш, Трамп заявил ей, что люди, с которыми «он имел дело, мертвы». Республиканец назвал их «сторонниками жесткой линии».

Корреспондент CNN попросила американского лидера уточнить, были ли переговорщики убиты в результате действий Израиля. «И он сказал очень саркастически: они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса», — передала журналист.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном началось 13 июня — по иранским ядерным объектам и городам был нанесен удар ракетами и беспилотниками. В результате атаки погибли глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), другие представители военной верхушки Исламской республики и ведущие физики-ядерщики страны. Иран в тот же день нанес ответный удар по Тель-Авиву и другим израильским городам. Взаимные воздушные атаки продолжились 14 и 15 июня, причем в воскресенье не только ночью, но и в дневное время.

15 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации высокопоставленных иранских разведчиков. По его словам, в результата израильского удара по Тегерану убиты глава разведывательного подразделения КСИР и его заместитель.

Агентство Reuters также писало, что Трамп запретил Израилю покушаться на жизнь верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В интервью Fox News Нетаньяху не подтвердил эту информацию.