Израиль объявил о нанесении «превентивных ударов» по Ирану и введении «особого и немедленного чрезвычайного положения» на всей своей территории. Об этом сообщает «9 канал» со ссылкой на официальное заявление израильского министра обороны Исраэля Каца.

Перед ударами по всему Израилю зазвучали сирены. Власти распространили среди населения СМС-оповещения с предварительным указанием Командования тыла — оставаться «вблизи защищенных мест». При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заверили, что пока нет необходимости находиться в укрытиях.

«Речь идет об инициативном предупреждении, цель которого — привести общественность в готовность к возможности ракетного обстрела по нашей территории», — пояснил Кац.

Он также заявил, что после «превентивного удара» по Ирану Израиль ожидает ракетную атаку и налет беспилотников, которые могут создать угрозу гражданскому населению.

Израильский «12 канал» утверждает, что «превентивный» удар по Ирану — это совместная атака, проведенная ЦАХАЛ в сотрудничестве с Пентагоном.

Воздушное пространство над всей страной закрыто в рамках подготовки к возможным ракетным обстрелам. Самолеты, которые направлялись в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, экстренно перенаправлены на посадку в другие аэропорты.

Со своей стороны иранские СМИ сообщают о взрывах в центре Тегерана. Агентство Tasnim передает, что в городе прогремели как минимум три взрыва, после чего в небо поднялись густые столбы дыма.