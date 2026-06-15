Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик справедливо опасается роста военного потенциала Германии, поскольку она с момента своего объединения постепенно создает условия для продолжения того, на чем остановился гитлеровский Третий рейх. Об этом RTVI заявил сербский парламентарий и политолог Александр Павич.

Павич считает, что немецкие элиты на протяжении более трех десятилетий постепенно легитимизировали перевооружение Германии и подготовку к войне через «демонизацию» сербов и россиян — ее «старых врагов времен Первой и Второй мировых».

«Очевидно, что Германия считает, что у нее все еще есть “незаконченные дела”, и поэтому ей следует милитаризировать себя и всю Европу, чтобы завершить свои великогерманские дела», — рассуждает сербский депутат.

В этом же контексте он призывает рассматривать и участие Германии в развитии кризиса вокруг Украины, вылившегося в вооруженный конфликт. Павич напомнил, что Берлин давно поддерживает «пропитанный неонацистскими элементами» киевский режим.

«Германия играла и играет весьма негативную роль в украинском кризисе, участвуя в военной пропаганде против России. Ангела Меркель публично признала, что Минские соглашения были использованы лишь для того, чтобы выиграть время, чтобы Киев мог как можно лучше вооружиться», — отметил Павич.

Депутат подчеркнул, что немецкие политики во главе с Урсулой фон дер Ляйен навязывают Евросоюзу политику «бессрочных санкций» против России и строительство «новой Берлинской стены» на востоке. По его словам, они используют вымышленный образ «русского призрака» как предлог для вооружения Германии.

В подтверждение своей оценки Павич привел несколько исторических примеров.

По его мнению, именно Германия сыграла ведущую роль в распаде Югославии, когда в конце 1991 года «навязала одностороннее признание» Словении и Хорватии и устроила в СМИ «демонизацию» сербской стороны, чтобы отвлечь внимание от собственной ответственности.

Потом, продолжил Павич, немецкие власти распространяли «ложь о сербских планах этнической чистки» в Косово и Метохии и о «несуществующей гуманитарной катастрофе».

Затем Германия, по его словам, использовала агрессию НАТО против Югославии, чтобы узаконить применение своих войск за пределами страны: так немецкие военные участвовали в бомбардировках Сербии и Черногории.

После подписания мира и прибытия сил НАТО в Косово и Метохию немецкие солдаты без причины убивали сербских мирных жителей в Призрене, утверждает депутат.

Так он прокомментировал заявление президента Альянса независимых социал-демократов Милорада Додика на панели «Геостратегическое направление Республики Сербской» — о том, что напряженность в регионе усиливается из-за политики некоторых европейских стран, включая Германию с ее тенденцией к милитаризации.

Додик поделился, что обсуждает текущую ситуацию с Москвой, которую назвал сторонницей сохранения мира в регионе, выступающей за защиту прав сербов без их противопоставления другим народам. Политик считает, что Россия как глобальный игрок может стать фактором стабильности для сербской стороны в случае обострения ситуации.