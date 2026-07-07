С вечера 6 июля до утра 7 июля средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 452 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Из них 430 летели на Москву, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере «Макс».

Как следует из сводки Минобороны, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

По словам Собянина, большая часть летевших на Москву дронов была нейтрализована «на дальних подступах». Он уточнил, что 36 БПЛА уничтожили на подлете к столице.

Ночная атака беспилотников на Москву стала крупнейшей за последние два года, отмечает ТАСС. До этого самым масштабным был налет БПЛА 4 июля — тогда Собянин сообщил, что в сторону столичного региона летело свыше 200 дронов. Большинство из них уничтожили «на дальних подступах», говорилось в сообщении.

Утром 7 июля Собянин сообщил в «Максе», что силы ПВО сбили еще семь беспилотников. Таким образом, число сбитых с вечера понедельника БПЛА на подлете к столице достигло 43. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил мэр.

На территории Московской области в ночь на вторник объявилась ракетная опасность. На фоне атаки БПЛА аэропорты московского авиаузла переходили на режим обслуживания рейсов в режиме согласования.

В Калужской области силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, в результате атаки произошло возгорание на промышленном предприятии, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших нет.

Над Воронежской областью за ночь были сбиты 14 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его данным, пострадавших нет, повреждены несколько частных домов.

В свою очередь губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом были нейтрализованы 11 беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет.