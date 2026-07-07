Для нормализации ситуации с топливом в Свердловской области нужно навести порядок на рынке и жестко наказывать перекупщиков — «вплоть до того, чтобы каленым железом выжигать им клеймо спекулянтов». Об этом RTVI заявил депутат регионального Законодательного собрания Вячеслав Вегнер.
По его словам, прежде всего власти должны бороться с возможным ценовым сговором со стороны частных компаний, работающих под франшизами крупных нефтедобытчиков и переработчиков.
«Топливо у них уже за 100 рублей, хотя у той же “Газпромнефти” или, например, у “Лукойла” удобоваримые цены. А вот что происходит с ними — это, мне кажется, ни в какие ворота, это людей просто начинает злить», — сказал Вегнер.
Парламентарий считает, что к проверкам должны подключаться ФАС и правоохранительные органы.
«Есть у нас и те, у кого есть свои небольшие нефтебазы. Я не думаю, что они покупали топливо уже по новым ценам. Скорее всего, это просто использование ситуации для того, чтобы быстро-быстро денег заработать на людях», — отметил он.
По мнению депутата, для стабилизации рынка иногда необходимы жесткие меры.
«Здесь нужно иногда и силу употреблять для того, чтобы навести порядок. Мы же понимаем, каким образом можно быстро цены поднять? Слегка где-то придержать, где-то не привезти, где-то сработать, может быть, на нечистоплотную коммерческую деятельность», — пояснил собеседник RTVI.
Вегнер добавил, что ситуацией занимается и региональное руководство. По его словам, губернатор Денис Паслер проводит совещания, на которых обсуждаются поставки топлива и работа продавцов бензина.
«Президент, мне кажется, дает главам регионов достаточно большие полномочия для того, чтобы они наводили порядок, вплоть до изъятия нефтезапасов, потому что глава региона видит всю проблематику», — сказал депутат.
Одной из ключевых задач он назвал обеспечение агропромышленного комплекса.
«Нам надо обеспечить работу АПК Свердловской области. У нас сегодня он работает, нет таких критичных перебоев в поставке бензина или дизтоплива, чтобы наши аграрии встали в полях. Поля обрабатываются, идет заготовка травы, того же силоса», — рассказал Вегнер.
По его словам, в регионе также решается вопрос с заправкой топлива в канистры для нужд малого бизнеса, ЖКХ и коммунальной техники. Депутат пояснил, что бензин нужен, в частности, для бензокос, асфальтовых катков и малых тракторов, которые обслуживают городские территории.
Вегнер считает, что дефицит топлива стал в том числе элементом психологического давления на жителей.
«Мы понимаем, что противник использовал нарушение работы наших нефтеперерабатывающих заводов как психологический фактор давления на людей, для того чтобы раскачать ситуацию. Я у себя по Свердловской области вижу, что люди к этому относятся с пониманием», — заявил он.
По словам депутата, сейчас он не наблюдает массовых конфликтов в очередях на заправках. Автомобилисты, добавил Вегнер, сами обмениваются информацией о наличии бензина через телеграм-канал или чат.
«Да, на некоторых заправках нет бензина, но мне кажется, это как раз те частные фирмы, которые работают под франшизой тех или иных крупных переработчиков. Я считаю, что в Свердловской области ситуация достаточно управляемая. Не скажу, что у нас нет очередей и ситуация такая же, как месяца полтора-два назад, когда подъезжал, заправлялся и уезжал», — сказал парламентарий.
Говоря о росте цен на дизельное топливо, Вегнер вновь призвал к жестким мерам против спекулянтов.
«Для нас более болезненно резкое увеличение стоимости солярки этими жуками. Здесь бы я жесточайшим образом, каленым железом бы выжег им клеймо спекулянтов», — заключил депутат.
Проблемы с бензином в Свердловской области обострились во второй половине июня. Как писал «Коммерсантъ», на ряде АЗС появились очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу топлива, часть заправок закрылась из-за его нехватки. В Серове 26 июня на одной из АЗС произошла драка; полиция начала проверку.
Заместитель губернатора Сергей Швиндт заявлял, что регион обладает достаточным запасом топлива, а дефицит связан с ажиотажным спросом. По данным E1.RU, власти совместно со специалистами РЖД проанализировали рынок поставок и установили, что в июне в область поступил тот же объем всех видов топлива, что и годом ранее. При этом поставки по вертикально интегрированным нефтяным компаниям снизились на 4%.
Руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов отмечал, что изменение цен на федеральных заправках остается в «зеленой зоне», тогда как у ряда независимых АЗС ведомство зафиксировало завышенную стоимость.