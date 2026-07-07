По мнению депутата, для стабилизации рынка иногда необходимы жесткие меры.

«Здесь нужно иногда и силу употреблять для того, чтобы навести порядок. Мы же понимаем, каким образом можно быстро цены поднять? Слегка где-то придержать, где-то не привезти, где-то сработать, может быть, на нечистоплотную коммерческую деятельность», — пояснил собеседник RTVI.

Вегнер добавил, что ситуацией занимается и региональное руководство. По его словам, губернатор Денис Паслер проводит совещания, на которых обсуждаются поставки топлива и работа продавцов бензина.

«Президент, мне кажется, дает главам регионов достаточно большие полномочия для того, чтобы они наводили порядок, вплоть до изъятия нефтезапасов, потому что глава региона видит всю проблематику», — сказал депутат.

Одной из ключевых задач он назвал обеспечение агропромышленного комплекса.

«Нам надо обеспечить работу АПК Свердловской области. У нас сегодня он работает, нет таких критичных перебоев в поставке бензина или дизтоплива, чтобы наши аграрии встали в полях. Поля обрабатываются, идет заготовка травы, того же силоса», — рассказал Вегнер.

По его словам, в регионе также решается вопрос с заправкой топлива в канистры для нужд малого бизнеса, ЖКХ и коммунальной техники. Депутат пояснил, что бензин нужен, в частности, для бензокос, асфальтовых катков и малых тракторов, которые обслуживают городские территории.

Вегнер считает, что дефицит топлива стал в том числе элементом психологического давления на жителей.

«Мы понимаем, что противник использовал нарушение работы наших нефтеперерабатывающих заводов как психологический фактор давления на людей, для того чтобы раскачать ситуацию. Я у себя по Свердловской области вижу, что люди к этому относятся с пониманием», — заявил он.

По словам депутата, сейчас он не наблюдает массовых конфликтов в очередях на заправках. Автомобилисты, добавил Вегнер, сами обмениваются информацией о наличии бензина через телеграм-канал или чат.

«Да, на некоторых заправках нет бензина, но мне кажется, это как раз те частные фирмы, которые работают под франшизой тех или иных крупных переработчиков. Я считаю, что в Свердловской области ситуация достаточно управляемая. Не скажу, что у нас нет очередей и ситуация такая же, как месяца полтора-два назад, когда подъезжал, заправлялся и уезжал», — сказал парламентарий.

Говоря о росте цен на дизельное топливо, Вегнер вновь призвал к жестким мерам против спекулянтов.

«Для нас более болезненно резкое увеличение стоимости солярки этими жуками. Здесь бы я жесточайшим образом, каленым железом бы выжег им клеймо спекулянтов», — заключил депутат.

Проблемы с бензином в Свердловской области обострились во второй половине июня. Как писал «Коммерсантъ», на ряде АЗС появились очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу топлива, часть заправок закрылась из-за его нехватки. В Серове 26 июня на одной из АЗС произошла драка; полиция начала проверку.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт заявлял, что регион обладает достаточным запасом топлива, а дефицит связан с ажиотажным спросом. По данным E1.RU, власти совместно со специалистами РЖД проанализировали рынок поставок и установили, что в июне в область поступил тот же объем всех видов топлива, что и годом ранее. При этом поставки по вертикально интегрированным нефтяным компаниям снизились на 4%.

Руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов отмечал, что изменение цен на федеральных заправках остается в «зеленой зоне», тогда как у ряда независимых АЗС ведомство зафиксировало завышенную стоимость.