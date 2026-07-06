Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отчиталась о мерах, которые принимает в Москве и других регионах в связи с повышением цен на АЗС. В столице, в частности, возбуждено дело о картельном сговоре против пяти компаний и одного индивидуального предпринимателя.

Речь идет о компаниях «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл» и «Элегант», перечисляется в сообщении. Имя ИП не приводится.

Эти шесть независимых участников рынка одновременно повысили розничные цены на своих автозаправках на бензин и дизельное топливо. Такие действия, по мнению ФАС, содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В Саратовской области компания «Алькорр», которой принадлежит сеть заправочных станций «Торэко», получила предупреждение в связи со «значительным» ростом цен на бензины АИ-92 и АИ-95.

«Рост цены товара на сети АЗС „Торэко“ может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Указанные действия приводят <…> к ущемлению интересов <…> потребителей путем навязывания им условий договора, невыгодных для них», — говорится в сообщении регионального управления ФАС.

Там подчеркивается, что «Алькорр» входит в тройку игроков, которые занимают доминирующее положение на рынке розничной торговли бензином в Энгельсском районе.

В Оренбурге против трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива возбуждено дело о картельном сговоре.

«Установлено, что <…> хозяйствующие субъекты одновременно установили и поддерживали высокий уровень цен с 19 июня по 23 июня 2026 года», — сказано в публикации местного управления ведомства.

Там добавили, что в случае установления вины участникам рынка грозят штрафы.

ФАС 24 июня предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин и дизель. Письмо с рекомендациями «ответственного ценообразования» служба направила 26 объединениям, которые торгуют нефтепродуктами на АЗС и прямиком с нефтебаз.

Также ведомство предупредило, что после публикаций в СМИ о выросших ценах проводит проверку в отношении мелкооптовых продавцов, которые поставляли топливо независимым автозаправкам и аграриям.

В десятках регионов России в последние недели ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива. Это происходит на фоне сокращения поставок и логистических сбоев из-за ударов дронами по нефтеперерабатывающим заводам в пиковый отпускной и аграрный сезон.

Одновременно с контролем цен со стороны ФАС силовики начали задерживать лиц, которые занимаются незаконной перепродажей бензина.

«Как только возник дефицит топлива, на заправках появились барыги, которые закачивают бензин в огромные канистры. И на людях наживаются, и ситуацию с нехваткой топлива усугубляют», — сказал RTVI лидер «Справедливой России» и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Он посетовал, что пока лишь в отдельных случаях полиция пресекает такие действия. Политик предложил привлекать таких спекулянтов по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК). Она предусматривает «достаточно серьезные наказания» вплоть до лишения свободы на 2 года, указал Миронов.