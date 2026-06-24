Скачка цен на бензин в России нет, заявил министр финансов Антон Силуанов в ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева о том, не приходится ли закладывать в бюджет новые траты из-за ситуации на топливном рынке. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

По словам главы российского Минфина, на автозаправочных станциях системообразующих предприятий цены или не изменились, или лишь незначительно выросли. Их повышение произошло лишь на некоторых независимых сетях АЗС, пояснил Силуанов.

По данным Росстата, с 9 по 15 июня бензин в России подорожал на 0,95%, а с начала года — на 6,61%. Средняя цена литра бензина к середине июня достигла 69,11 рубля, дизельного топлива — 80,78 рубля. Бензин АИ-92 подорожал до 65,41 рубля, АИ-95 — до 71,11 рубля.

Федеральная антимонопольная служба проводит проверки в связи с ситуацией на топливном рынке. Ведомство запросило данные о ценообразовании у крупнейшей независимой сети АЗС московского региона «Нефтьмагистраль» и сети «Трасса». Обе они должны до 26 июня предоставить информацию о средневзвешенных ценах, объемах продаж и экономическом обосновании стоимости топлива, но «Нефтьмагистраль» уже объявила о снижении цен.

Кроме того, ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров из-за признаков картельного сговора на бирже. По данным службы, их действия могли повлиять на изменение цен на топливо.

Во многих российских регионах введены ограничения на объем отпускаемого топлива на АЗС. Местные власти объясняют это необходимостью борьбы со спекулятивным спросом.

ФАС запретила публикацию объявлений о продаже бензина на маркетплейсах, чтобы предотвратить спекулятивную перепродажу. Mash утверждает, что в московских автомагазинах закончились канистры: по данным канала, их скупают спекулянты для торговли бензином в частном порядке.

Для стабилизации рынка Госдума приняла законопроект с изменениями в Налоговый кодекс, направленный на поддержку производства и импорта топлива. Минфин также поддержал предложение Минэнерго продлить нулевую пошлину на импорт бензина, срок действия которой истекает в конце июня. С 1 июля запланировано снижение акцизов на моторное топливо, которое должно сдержать рост розничных цен.

Вице-премьер РФ Александр Новак доложил президенту, что в правительстве рассматривают возможность установления полного запрета на экспорт дизеля.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил Владимиру Путину письмо, в котором предложил комплекс мер по урегулированию ситуации на топливном рынке — в частности, обязать нефтяные компании отдавать минимум 30% сырья на переработку для внутренних потребностей страны.