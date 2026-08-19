Иран рассматривает возможность ударов по объектам США в Европе, если Вашингтон вновь пойдет на обострение конфликта в Персидском заливе, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на близкие к иранскому руководству источники.

«Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой <…> и нанесет удары в том числе по Европе», — сказал собеседник издания.

По словам источников, ответные шаги Тегерана будут зависеть от действий Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением мостов и электростанций в ответ на атаки Ирана на суда в Ормузском проливе.

По информации FT, вооруженные силы Ирана оценили возможность ударов по американским объектам в странах Юго-Восточной Европы, в частности в Болгарии.

Как подчеркнул другой источник издания, атака на американскую базу в Иордании в июле, в результате которой погибли трое военнослужащих США, «была посланием Европе».

«До Европы могут долететь ракеты, поэтому ей следует понимать, какую позицию занимать в этом конфликте», — пояснил собеседник FT.

В числе возможных целей для ответного удара в случае возобновления атак США также фигурирует Кипр, где в марте беспилотник атаковал британскую авиабазу.

Кроме того, иранские военные изучили сценарий выведения из строя подводных оптоволоконных кабелей в Ормузском проливе.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.