В Иркутской области с 18 сентября начал действовать режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к населенным пунктам, трассам и жилым домам. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев. Кроме того, в Байкальске в связи с этим с 19:00 действует комендантский час, а на дни голосования городская администрация организовала спецтранспорт для избирателей.

«Подписал указ о введении с 18 сентября на территории Иркутской области режима повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей <…> к территориям населенных пунктов, на автомобильные трассы и даже непосредственно к домовладениям жителей», — рассказал Кобзев.

Он отметил, что на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило более 1,5 тыс. сообщений о медведях вблизи населенных пунктов, добавив, что ежедневно фиксируется от 50 до 70 таких обращений.

«Приведу пример прошлых суток. На телефон системы 112 поступило 56 сообщений о выходах медведей. Наиболее напряженная обстановка — в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах», — заявил глава региона.

Местным и муниципальным властям рекомендовано организовать круглосуточное дежурство руководителей, оперативно обрабатывать сигналы о выходах зверя и информировать население; региональным операторам — своевременно вывозить мусор и не допускать несанкционированных свалок, поскольку хищников в поисках пищи чаще всего привлекают именно бытовые отходы.

Губернатор посоветовал местным жителям ограничить походы в лес, в том числе за грибами и ягодами, помогать властям информацией о встречах с животными и не оставлять мусор в неположенных местах.

«Настоятельно рекомендую жителям и гостям региона отказаться от посещения лесов. Понимаю, что период сбора грибов и ягод еще не завершен, но прошу взвесить целесообразность риска встречи с хозяином тайги», — написал Кобзев, призвав также отказаться от выпаса скота на территориях охотничьих угодий.

По данным на 18 сентября, в 22 районах области выданы 133 разрешения на регулирование численности 353 медведей в охотничьих угодьях, в рамках этой программы уже уничтожено 176 животных.

«Отмечу результат работы мобильных групп. За прошедшие сутки добыто 11 медведей <…> Всего же в 2026 году добыли 191 медведя», — добавил губернатор.

Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира региона Валентин Бороденко оценивал численность медведей в Приангарье почти в 22,4 тыс. особей.

С начала сентября режим повышенной готовности из-за медведей действует в Братске, а в Слюдянском районе с 1 сентября введен комендантский час, из-за которого школьные линейки в честь начала учебного года провели в помещениях. Ужесточение мер связано с нападением медведя 16 сентября в Киренском районе: там хищник убил двоих мужчин, собиравших дикоросы, третий спасся и добрался до села; тела погибших нашли в лесу, зверя после этого застрелили охотники.

Кроме того, в Байкальске (Иркутская область) администрация 19 сентября ввела дополнительные ограничения из-за участившихся нападений бурых медведей на людей и случаев с летальным исходом.

В частности, жителям и гостям города полностью запретили выходить в тайгу и лесной массив, отдельно — собирать дикоросы; выгул домашних животных разрешен только в светлое время суток и строго в черте города. С 19:00 в городе действует режим, который администрация называет комендантским часом: прямой запрет на нахождение на улице, в парках и лесных массивах в темное время суток в тексте сформулирован для несовершеннолетних.

Помимо этого, на время проведения голосования власти организовали специальный транспорт, который вечером развозит жителей до избирательного участка и обратно.

Администрация Байкальска обращает внимание, что с 1 августа по 17 сентября нападения хищников на людей зафиксированы в восьми регионах России.

Наиболее резонансные случаи — гибель 29-летней туристки 19 августа в Республике Алтай, а также двух женщин, ушедших за грибами, чьи тела нашли в 3—4 км от поселка Подтесово в Красноярском крае. Кроме того, в Закаменском районе Бурятии медведь напал на мужчину рядом с селом Хуртага. Как позднее сообщил глава республики Алексей Цыденов, пострадавший скончался в больнице.