Пакистан, входящий вместе с Саудовской Аравией и Турцией в оборонительный пакт, может оказаться втянут в войну с йеменскими хуситами, пишет The Guardian. Как отмечает газета, если Эр-Рияд решит задействовать союзнический договор, то Исламабаду, по оценке аналитиков, придется направить в Йемен свои войска.

Оборонительный договор Пакистан и Саудовская Аравия подписали в сентябре 2025 года. Как напоминает The Guardian, по соглашению Эр-Рияд обязался выделить Исламабаду многомиллиардные инвестиции и кредиты, а тот — обучать саудовских военных и в случае возможного нападения прийти королевству на помощь. За инициативой стояли главнокомандующий пакистанской армией Асим Мунир и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Как считают эксперты, пакистанские власти, когда подписывали этот документ, исходили из того, что отношения Вашингтона и Тегерана скоро нормализуются, а риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке невелик.

Однако ситуация изменилась 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, а тот в ответ начал обстреливать ракетами страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию.

Это привело к обострению старого конфликта Эр-Рияда с йеменскими хуситами — шиитской повстанческой группировкой, которую поддерживает Иран, — и обрушению их хрупкого перемирия.

За последнее время повстанцы добились беспрецедентных территориальных успехов в Йемене и нанесли удары, в том числе с применением беспилотников, по саудовской территории; Эр-Рияд ответил авиаударами по Йемену. Часть экспертов считает, что дело может дойти до полномасштабной войны.

Тем временем двусторонний пакт Пакистана и Саудовской Аравии был расширен: к нему в августе присоединилась Турция, а само соглашение переименовали в Меккское соглашение о совместной обороне — оно было подписано 7 августа. Страны договорились, что вооруженное нападение на любую из трех будет расценено как нападение на все сразу.

«Не думаю, что Мунир как следует просчитал эти риски», — сказала The Guardian эксперт по обороне, старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Айеша Сиддика, добавив, что Пакистану, по ее мнению, возможно, придется задействовать войска гораздо раньше, чем там рассчитывали.

По оценке издания, Саудовская Аравия, вложившая десятки миллиардов долларов в истребители и военную технику, не имеет никакого боевого опыта против хуситов, которые за время конфликта проявили себя стойкими и умелыми бойцами. Опыт Пакистана, который противостоит Индии, был бы сейчас крайне полезен для королевства, говорится в статье.

Аналитики считают: если Эр-Рияд решит задействовать пакт против хуситов, у Исламабада не будет иного выбора, кроме как отправить в бой войска — в том числе тысячи бойцов, уже находящихся в Саудовской Аравии в рамках программ военной подготовки саудовских солдат. Помимо военного партнерства, Пакистан почти полностью экономически и геополитически зависим от Саудовской Аравии, которая недавно выделила ему около $8 млрд в качестве помощи и инвестиций.

На прошлой неделе пакистанские министры и высокопоставленные военные выступили с воинственными заявлениями, подтвердив «безусловную» приверженность пакту и заявив, что Исламабад готов пойти на «любые меры» ради защиты Саудовской Аравии.

Но, как пишет издание со ссылкой на источники внутри пакистанских ведомств, чиновники в частных беседах глубоко обеспокоены перспективой быть втянутыми в бесконечную ближневосточную войну: страна и так экономически истощена, в том числе из-за вооруженных столкновений с Афганистаном, а также неконтролируемого роста боевиков в приграничных районах.

Кроме того, если Меккский пакт будет задействован, то это, по мнению экспертов, будет означать, что Исламабад встал на сторону противников Тегерана. И если раньше Пакистан поддерживал неплохие отношения с Ираном, то за последнее время их диалог сошел на нет.

Еще один пункт, который может сказаться на Пакистане, — это внутренний фактор: как напоминает The Guardian, республика — вторая по численности мусульман-шиитов в мире после Ирана, и ее жители, вероятнее всего, выступят против участия в ударах по хуситам.

По мнению специалистов, свою роль может сыграть и то, что Тегеран поддерживает хорошие отношения с Афганистаном: это может обернуться ростом насилия на афгано-пакистанской границе, а также новыми волнениями в Белуджистане — нестабильном пакистанском регионе (пограничном с Ираном), где давно пытаются подавить мятеж.

Лидер оппозиции в Сенате Пакистана Раджа Насир Аббас заявил, что если страна «ввяжется в войну, это станет катастрофой». По его словам, страна и так сталкивается с двумя смертоносными мятежами при рушащейся экономике и стремительной инфляции, а если республика поддержит Саудовскую Аравию в этом конфликте, то ее ждут хаос, нестабильность и религиозный раскол.

Пока никто не может точно определить, какая именно «красная линия» заставит стороны задействовать пакт. По мнению аналитиков, Исламабад, судя по всему, рассчитывает на то, что Эр-Рияд не захочет вступать в открытую войну с Ираном через эскалацию конфликта с хуситами; Анкара также ясно дала понять, что не намерена ввязываться в противостояние.

«Пакистан сделает все возможное, чтобы не оказаться втянутым в какое-либо вторжение на территорию Йемена», — сказал изданию директор исламабадского Института мирных исследований Пакистана Мухаммад Амир Рана.

Один из высокопоставленных пакистанских чиновников на условиях анонимности сказал изданию, что не считает, будто наследный принц Саудовской Аравии хочет активировать пакт прямо сейчас.

По его словам, если королевство решит направить в Йемен сухопутные войска, Пакистан это поддержит, но полномасштабную войну против хуситов Эр-Рияд едва ли начнет без одобрения США, которые сейчас не хотят открывать еще один фронт и предпочитают переговоры с хуситами. При этом собеседник издания признал: «предсказать, что будет дальше, невозможно».