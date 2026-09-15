Если Великобритания откликнется на просьбу Саудовской Аравии и примет участие в борьбе с хуситами, то для Лондона это может стать способом вернуть утраченное влияние в регионе. Об этом RTVI заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По его мнению, США в этом плане действуют осторожнее, так как имеют опыт борьбы с повстанцами в Йемене.

Ранее стало известно, что Эр-Рияд обратился к Лондону за военной помощью против йеменских хуситов, включая возможное содействие в отражении их натиска на Красном море и в защите нефтяной инфраструктуры от ударов. По предварительным данным, британский премьер-министр Энди Бернем согласился отправить военных советников, но пока не принял решение о дальнейших действиях. Ранее Axios писал, что Саудовская Аравия просила США нанести удары по хуситам, но глава Белого дома Дональд Трамп отказал.

За последнюю неделю хуситы взяли под контроль стратегический пролив Баб-эль-Мандеб и нанесли удары по саудовским нефтепроводам, после чего в Британии резко возросли цены на дизель. 15 сентября власти Саудовской Аравии остановили полеты в аэропорту Джидды из-за новых ракетных и дроновых атак и ввели экстренные меры еще в нескольких городах.

«Искажение политических реалий Йемена было продуктом политтехнологий Лондона, потому что британские эксперты держали в своих руках йеменское досье в Совбезе ООН. Это они разработали резолюцию 2216 в апреле 2015 года, которая фактически заблокировала пути урегулирования этого конфликта», — заявил RTVI Серебров.

По его словам, с началом интервенции арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году Британия вместе с США снабжала стороны оружием и «прекрасно заработала на этом конфликте сотни миллиардов долларов», участвуя в оперативном управлении штабом операции.

«Британии это, в принципе, выгодно, потому что стратегия управляемого хаоса, которой она следует, как раз и призвана укрепить позиции Лондона в этом регионе, которые он утратил в Йемене в 1967 году, когда национально-освободительное движение выгнало британских колонизаторов. И сейчас это отчасти проявление реваншизма», — полагает Серебров.

Весной действующий на тот момент министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал переброску на саудовскую авиабазу комплекса Sky Sabre — сухопутной системы ПВО средней дальности. Стоит отметить и другую асимметрию: США признали хуситов террористической организацией, а Британия — нет.

«Любые контакты с Лондоном могут привести к эскалации конфликта, возвращению его к исходной точке 2015 года вместо активизации дорожной карты», — предупредил он.

По его мнению, у йеменского конфликта нет военного решения: прекратить войну может только реактивация дорожной карты, согласованной Эр-Риядом и Саной в 2023 году.

Собеседник RTVI добавил, что США уже получили «личный опыт в войне с йеменцами».

«11 января 2024 года сколоченная Вашингтоном американо-британская морская коалиция нанесла удары по Йемену. И с 11 января 2024 года США принимали активнейшее участие в этом. Об этой войне мало пишут, но она обошлась Штатам в $12 млрд, обернулась очень большими финансовыми и военными затратами, поскольку несколько авианосных групп, которые использовались против Йемена в этот период — с 11 января 2024 по 6 мая 2025 года — подвергались активным ударам со стороны Йемена и израсходовали такое количество боеприпасов, которое эксперты называли рекордным после Второй мировой войны», — напомнил Серебров.

Он уточнил, что Великобритания тоже участвовала в том конфликте. «Ее авиация бомбила Йемен, но военно-морскими силами Британия там была представлена очень ограниченно. Хотя несколько торговых судов Британии тоже было подбито йеменцами и затонуло», — добавил эксперт.

Серебров уверен, что эта история научила США и Великобританию тому, что «они не достигают своих целей, не лишают йеменцев силы давать ответные удары, а, скорее, наоборот».

«В результате авианосная группа [коалиции] была отогнана от границ Йемена на максимально далекое расстояние. Она где-то около Суэца скрывалась от ударов йеменских дронов. Поэтому повторения этой истории, по-видимому, Трамп хочет избежать», — считает он.

При этом, по мнению Сереброва, у коалиции, которую Саудовская Аравия собрала ради защиты Красного моря, есть «большое будущее». Эксперт напомнил, что в июле соглашение подписали 14 стран.

«Дело в том, что эта коалиция имеет целью защиту судоходства в Красном море, а не защиту интересов Саудовской Аравии в йеменском конфликте. Потому что требованием Саны к Эр-Рияду в настоящий момент является снятие блокады и прекращение войны, начатой в 2015 году. Вот на эту роль эта коалиция не подписывалась, так же, как и тройственный оборонительный союз с участием Пакистана и Турции, заключенный в начале августа. Там тоже не стояло такой задачи — защищать Саудовскую Аравию в конфликте, который она начала без согласования с этими сторонами», — подчеркнул Серебров.

Собеседник RTVI отметил, что из-за конфликта, который длится уже 12 лет, экономика Йемена «отброшена на 50 лет назад», что, по его мнению, стало причиной гуманитарной катастрофы в стране. По оценке эксперта, из 42 млн жителей страны порядка 20 млн «голодает».