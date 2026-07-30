Саудовская Аравия обсуждает создание международной коалиции для защиты судоходства в Красном море от атак йеменских хуситов. Об этом Reuters сообщили два источника. По их словам, окончательный состав такой коалиции пока не определен, переговоры идут с десятками стран.

Движение хуситов, действующее в союзе с Ираном, объявило 20 июля о введении морской блокады Саудовской Аравии в Красном море. Формальной причиной движение назвало «несправедливую и деспотичную блокаду» Йемена, продолжающуюся, по их словам, почти 12 лет, обвинив Эр-Рияд в «разграблении наших ресурсов». Саудовская Аравия эти обвинения отвергла.

С тех пор хуситы заявляют о нанесенных ударах по саудовским судам в Красном море. В ответ королевство нанесло авиаудары по объектам в йеменском порту Ходейда, которые назвало военной инфраструктурой, использовавшейся для угрозы коммерческому судоходству.

«Государства Персидского залива на протяжении всего конфликта между США и Ираном пытались избежать этого расширения. Они не считают, что это их война, и неоднократно заявляли, что не хотят быть в нее втянутыми», — пишет Al Jazeera.

Reuters пишет, что блокада открыла новый фронт против США и их союзников в более широком конфликте вокруг Ирана, расширив атаки на танкеры с энергоносителями и другими грузами за пределы Персидского залива и подтолкнув цены на нефть вверх.

На этом фоне Эр-Рияд усилил дипломатическую активность. Как сообщила Al Jazeera, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд обсудил ситуацию с коллегами из Катара, Кувейта и Бахрейна. По данным его канцелярии, стороны подчеркнули важность продолжения усилий по деэскалации и договорились о дальнейшей координации через Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Еще одна угроза — возможное введение платы за проход через пролив Баб-эль-Мандеб. Как отмечает Reuters, хуситы рассматривают такую меру для большинства судов, следующих через акваторию, соединяющую южную часть Красного моря с Аденским заливом. Сроки возможного введения сборов пока не назывались. Ни медиаофис движения, ни Саудовский центр международных коммуникаций на запросы журналистов не ответили.

Министр информации международно признанного правительства Йемена Моаммар аль-Эриани заявил Al Jazeera, что хуситы действуют под иранским влиянием и пытаются превратить ключевой морской маршрут в источник финансирования своей военной деятельности.