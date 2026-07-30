Компания Wildberries не обращалась в министерство торговли и интеграции Казахстана по вопросу размещения дополнительных складских мощностей в республике. Об этом ведомство сообщило казахстанскому изданию «Власть» после публикации «Коммерсанта» о том, что группа RWB, в которую входит Wildberries, начала искать в Казахстане склады на фоне атак беспилотников на логистические объекты компании в России.

В министерстве уточнили, что официальных обращений от Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей в стране не поступало. Если такие предложения поступят, их рассмотрят с учетом национальных интересов и законодательства Казахстана и Евразийского экономического союза, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что для министерства принципиально важно, чтобы проекты иностранных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе, создавали возможности для местных предпринимателей и сопровождались инвестициями в казахстанскую экономику. При этом в министерстве отметили, что Казахстан располагает значительным транзитным и логистическим потенциалом и поддерживает проекты по развитию складской инфраструктуры и трансграничной торговли, а особых условий для отдельных участников рынка законодательство не предусматривает.

«Власть» указывает, что, по данным «Коммерсанта», RWB начала поиск складов на 100 тыс. кв. м на фоне атак БПЛА на объекты Wildberries в России, а найти столь крупный блок в Казахстане будет непросто — на конец июня 2026 года суммарно свободно около 130 тыс. кв. м складов, разбросанных по разным городам.

В пресс-службе Wildberries Казахстан изданию Digital Business заявили, что компания ведет плановую работу по строительству логистических объектов в странах присутствия, часть из них сдадут в ближайшее время. Комментировать сообщения о срочном поиске площадок в пресс-службе не стали. При этом там подтвердили, что сейчас идет перераспределение товаров между складами для поддержания оборачиваемости и устойчивости партнеров. Digital Business отмечает, что в Астане строится крупнейший логистический хаб Wildberries стоимостью около 48 млрд тенге, а также комплекс в Алматы.

Inbusiness. kz описывает интерес Wildberries к местным складам как диверсификацию логистики и создание дополнительного распределительного контура, а не перенос мощностей из России: по мнению опрошенных экспертов, расширение складской инфраструктуры повысит устойчивость сети маркетплейса и обеспечит бесперебойные поставки. Одновременно поиск новых объектов осложняется ограниченным предложением и нежеланием части собственников недвижимости брать на себя дополнительные риски при работе с крупным арендатором.

Эксперты, на которых ссылается «Коммерсантъ», отмечают, что сэкономить на переезде в Казахстан не получится — ставки аренды там практически сравнялись с московскими. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов указывал, что к концу июня 2026 года объем предложения складов в Казахстане вырос до 2,4 млн кв. м, но единого свободного блока на 100 тыс. кв. м на рынке нет.

Массированные атаки БПЛА на склады Wildberries в России продолжаются с 18 июля — под ударом оказались объекты в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. В ночь на 29 июля был атакован склад компании в Рязанской области, в ночь на 30 июля был поврежден склад Wildberries в Пензенской области.