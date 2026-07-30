В ночь на 30 июля силы ПВО уничтожили 258 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и акваториями Азовского и Черного морей.

Одной из целей атаки стал склад Wildberries в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries» — написал он.

По предварительным данным, пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуированы.

По словам Мельниченко, на место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов. На территории склада возникло открытое горение — пожарные борются с огнем.

Ранее в четверг в Пензенской области объявили ракетную и беспилотную опасность и ввели план «Ковер».

В Wildberries атаку подтвердили. В компании рассказали, что в связи с воздушной тревогой на логистическом объекте в Пензе провели эвакуацию, однако избежать возгорания не удалось — пострадавшему уже оказали необходимую медицинскую помощь. Компания перестроила логистические цепочки: прием поставок и отгрузку заказов теперь ведут через другие объекты.

Также под удар попал логистический объект Wildberries в Сарапуле, в Удмуртии. В компании рассказали, что в связи с воздушной тревогой на объекте провели заблаговременную эвакуацию. Из-за атаки возникло возгорание, на месте работают пожарные расчеты — по предварительным данным, пострадавших нет. Логистические цепочки, как и в случае с пензенским объектом, перестроены: прием поставок и отгрузка заказов идут через другие объекты.