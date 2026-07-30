Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил скептицизм по поводу заключения сделки с Ираном и обсудил усиление экономического давления на него. Об этом рассказал Axios высокопоставленный израильский чиновник.

Встреча во вторник стала первой между Нетаньяху и Трампом с начала войны 28 февраля. Она прошла в тот момент, когда американский лидер все еще пытается достичь соглашения с Ираном, но также рассматривает возможность возврата к полномасштабным боевым действиям. Уже через несколько часов после переговоров Иран впервые с пятницы, когда Трамп приостановил американские удары, нанес ракетный удар по американской базе в Иордании.

Трамп в интервью Fox News вчера пообещал серьезный ответ на эту атаку. Как отмечает Axios, неожиданный удар Ирана может подтолкнуть президента к полномасштабной эскалации. Израильский чиновник сообщил, что Нетаньяху ожидает решения американского лидера, но дал понять, что в случае атаки на Израиль ответ будет немедленным и мощным.

Основным предметом 90-минутной беседы стал Иран. Чиновник рассказал, что обсуждались три варианта действий, которые Трамп рассматривает на ближайшую перспективу: заключение сделки с Ираном, продолжение морской блокады с усилением экономического давления, а также возобновление и интенсификация военных ударов.

При этом, по словам чиновника, все эти опции обсуждались подробно и откровенно, но не для продвижения одного варианта над другим, а для оценки наилучшего результата от каждого.

Израильский чиновник отметил, что Трамп выразил обеспокоенность влиянием войны на энергетические рынки и мировую экономику. В ответ Нетаньяху заявил, что иранский режим в основном пытается использовать единственный оставшийся рычаг давления — Ормузский пролив — чтобы вынудить США на уступки.

Премьер не стал игнорировать озабоченности Трампа, но указал, что существуют способы продолжать наращивать давление на экономику Ирана, которая уже находится под серьезным напряжением, включая продолжение блокады.

«Мы обсуждали усиление экономического давления как кинетическими, так и некинетическими средствами. Мы говорили о возможности продолжения блокады для давления на Иран», — заявил израильский чиновник.

По его словам, внутри иранского руководства существует спор между теми, кто серьезно обеспокоен экономическим коллапсом, и более радикальными элементами, которые считают, что пока они контролируют оружие и могут поддерживать свою базу, проблем у них нет.

Чиновник добавил, что в Иране наблюдаются проблемы с поставками топлива, длинные очереди на заправках, нехватка дизельного топлива, а также небольшие протесты из-за недовольства населения экономической ситуацией, что серьезно беспокоит режим.

«Они испытывают проблемы с поставками топлива, длинные очереди на заправках, нехватку дизельного топлива. Проходят небольшие протесты, потому что население очень разочаровано. Режим очень обеспокоен этим. Он опасается, что люди могут восстать из-за экономической ситуации», — отметил израильский чиновник.

Чиновник также заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи придерживается крайне негативной линии «по всем вопросам», однако неясно, действительно ли его предполагаемые приказы исходят от него самого.

«Он жив, но никто не может подтвердить, что действительно видел его. Он сказал своим людям не делать ничего без его одобрения, и, по слухам, однажды даже разозлился, когда они этого не сделали», — утверждает чиновник.

В ходе встречи Нетаньяху представил Трампу карту Сирии, чтобы продемонстрировать, что контролируемые Турцией районы «в 50 раз больше» территорий, которые занимает Израиль. Израильский чиновник заявил, что Турция контролирует 5% Сирии, в то время как Израиль — 0,1%.

При этом Axios отмечает, что, в отличие от израильских военных на юге Сирии, турецкое военное присутствие на севере страны осуществляется с согласия и по приглашению сирийского правительства.

Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль сохранит свое присутствие в «буферной зоне» на юге Сирии до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны «джихадистских группировок».

«Нетаньяху хотел показать это Трампу, потому что иногда он формирует определенные мнения на основе неточной информации, которую ему дают некоторые люди. Если не найти способ изменить его мнение на раннем этапе, оно становится фиксированным. Поэтому мы хотели представить факты, по возможности визуально», — пояснил израильский чиновник.

Также Нетаньяху обсудил с Трампом ядерную сделку США и Саудовской Аравии. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что рассматривает это соглашение в контексте нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. Израильский чиновник добавил, что у них будет что сказать по ядерному вопросу, если они увидят реальный прогресс.

Израильский чиновник сообщил, что Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту Вэнсу и Уиткоффу, что он серьезно настроен сократить американскую военную помощь Израилю до нуля в течение 10 лет и хочет продвинуться в переговорах о меморандуме о взаимопонимании по этому вопросу.

Чиновник отметил, что команда Трампа сообщила об опасениях республиканцев, которые боятся, что их обвинят в антиизраильской позиции из-за поддержки поэтапного отказа от помощи. Нетаньяху заявил, что будет публично возглавлять эти усилия, поскольку стремится к достижению оборонной независимости для Израиля.

«Мы говорим о 10-летнем процессе. Мы открыты для предложений, возможно, это может произойти быстрее», — сказал чиновник.

Он даже сообщил, что Нетаньяху поручил израильскому оборонному сектору разработать современный истребитель в течение десятилетия, чтобы военно-воздушные силы страны оставались сильными, даже если США прекратят поставки F-35 и других сложных самолетов. Чиновник пояснил, что премьер не хочет, чтобы Израиль зависел «от доброй воли Конгресса США», поскольку видит, что политические ветры в отношении военной помощи становятся негативными среди обеих партий.

Нетаньяху считает, что экономическое положение Израиля позволяет постепенно отказаться от американской военной помощи. Израильский чиновник сообщил, что премьер предлагает включить в новый меморандум $16 млрд прямой военной помощи США, а также $5-10 млрд на поддержку разработки израильских систем противоракетной обороны. Кроме того, Нетаньяху предлагает создать совместный фонд в размере $16 млрд для исследований и разработок новых систем вооружений.