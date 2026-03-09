Совет экспертов Ирана 8 марта избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи — 55-летнего сына убитого аятоллы Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый лидер долго не продержится, если не получит одобрение Вашингтона. Генштаб Ирана после назначения Хаменеи пригрозил, что США и другие «враги» Исламской республики «пожалеют о своей агрессии против мусульман». Что известно о новом верховном лидере Ирана — в материале RTVI.

Служил в КСИР и преподавал богословие

Моджтаба Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в городе Мешхед, который считается вторым по величине и численности в Иране после Тегерана. Моджтаба стал вторым ребенком в семье Али Хаменеи и его жены Мансуре Ходжасте Багерзаде.

В 1987 году Моджтаба Хаменеи окончил религиозную школу в Тегеране и поступил в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Его служба пришлась на последние годы ирано-иракской войны (1980—1988). Сослуживцами Хаменеи были люди, которые впоследствии вошли в число влиятельных руководителей КСИР.

В конце 1990-х сын верховного лидера Ирана продолжил образование в семинарии в священном городе шиитов Кум. После этого он стал преподавателем богословия. The Guardian пишет, что Хаменеи-младший долгие годы поддерживал тесные отношения с членами КСИР и консервативными духовными лицами, что, по мнению аналитиков, укрепило его положение в системе.

В 2004 году Моджтаба Хаменеи женился на дочери Голама-Али Хаддад-Аделя, который был председателем парламента Ирана с 2004 по 2008 год.

Али Хаменеи был убит 28 февраля в результате удара, нанесенного по Тегерану США и Израилем. Как отмечал Дональд Трамп, аятолла «не смог избежать нашей [американской] разведки и высокотехнологичных систем слежения в тесном сотрудничестве с Израилем». Источники агентства Fars указывали, что также погибли дочь, внучка, зять и одна из невесток Али Хаменеи. 2 марта стало известно о смерти вдовы аятоллы после полученных в результате удара ранений. Таким образом, Моджтаба Хаменеи в результате атаки лишился родителей, жены и дочери.

Закулисное влияние

Моджтаба Хаменеи никогда не занимал выборных должностей или видных государственных постов, пишет The Guardian. Он также не выступал с публичными речами и не давал интервью. Его фотографии и видео появлялись в СМИ лишь изредка. При этом со временем Хаменеи-младший стал влиятельной фигурой в кабинете своего отца.

Издание Iran International называет Моджтабу «теневым принцем», который действовал «почти исключительно за кулисами в условиях строгой секретности». Аналитики описывают его как сторонника «единого государства», в котором назначаемые органы власти преобладают над выборными. Также считается, что Хаменеи-младший был ключевым сторонником прихода к власти президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Имя Моджтабы впервые привлекло внимание общественности во время президентских выборов в Иране 2005 года, на которых победил Ахмадинежад, отмечает «Би-би-си». Один из проигравших кандидатов — советник верховного лидера Мехди Карруби, выдвигавшийся от партии реформаторов, — обвинил Моджтабу Хаменеи в фальсификации голосов в пользу Ахмадинежада.

Спустя четыре года Хаменеи-младшего снова обвинили во вмешательстве в выборы, а также в причастности к жесткому подавлению протестов против переизбрания Ахмадинежада. Тогда же возникли первые разговоры о том, что Моджтаба может стать преемником своего отца. Участники протестов скандировали лозунги, в которых желали Хаменеи-младшему смерти и выражали надежду, что он никогда не станет верховным лидером Ирана. Многие демонстранты были арестованы, несколько человек погибли.

Тогдашний замминистра внутренних дел Мустафа Таджзаде, назвавший результаты выборов «избирательным переворотом», был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в подрыве госбезопасности и антигосударственной пропаганде. Таджзаде утверждал, что это произошло «по прямому желанию Моджтабы Хаменеи».

В 2013 году претензии последовали и со стороны Ахмадинежада, который обвинял Хаменеи-младшего в хищении государственных средств.

Аналитики утверждают, что Моджтаба сыграл центральную роль в превращении аппарата верховного лидера Ирана из административного консультативного органа в централизованный командный центр, контролирующий военный, силовой и экономический блоки. Хаменеи-младший предположительно был связующим звеном между аппаратом аятоллы и командирами КСИР, создав сеть лояльных офицеров, передает Euronews.

Ходя Моджтаба редко появлялся на дипломатических мероприятиях, аналитики считают, что он оказывал закулисное стратегическое влияние, координируя региональную политику Ирана в таких странах, как Сирия, Ирак, Ливан и Йемен.

В 2019 году США ввели против Хаменеи-младшего санкции за то, что тот «представляет верховного лидера в официальном качестве, несмотря на то, что никогда не избирался и не назначался на государственную должность». Американский Минфин также обвинил Моджтабу в тесном сотрудничестве с КСИР и «Басиджем» «для продвижения дестабилизирующих региональных амбиций своего отца и репрессивных внутренних целей».

Элитная недвижимость на Западе

По данным Bloomberg, новый верховный лидер Ирана владеет двумя элитными квартирами в Лондоне в 50 метрах от посольства Израиля. Общую стоимость этой недвижимости оценивают в более чем $67 млн. Квартиры были куплены в 2014 и 2016 годах на имя иранского бизнесмена Али Ансари, которого СМИ называют доверенным лицом семьи Хаменеи. Власти Великобритании обвинили Ансари в финансировании КСИР и заблокировали операции с его лондонской недвижимостью.

Эксперты выразили обеспокоенность близостью апартаментов к израильскому посольству. Бывший директор по безопасности оппозиционного канала Iran International Роджер Макмиллан допустил, что квартиры могли использоваться для слежки за дипмиссией.

По данным Bloomberg, семья Хаменеи может контролировать еще 11 объектов в престижном районе Хэмпстед на севере Лондона стоимостью около 200 млн фунтов ($270 млн). Формально эти дома, часть которых пустует или находится в заброшенном состоянии, оформлены на аффилированные структуры.

«Победа сторонников жесткой линии»

Моджтаба Хаменеи никогда публично не обсуждал вопрос преемственности, подчеркивает The Guardian. Однако после гибели Али Хаменеи СМИ называли его сына главным кандидатом в преемники. 3 марта состоялось заседание высших религиозных деятелей, ответственных за выбор следующего верховного лидера Ирана. По результатам мероприятия сын бывшего лидера «стал явным фаворитом», сообщала The New York Times (NYT).

Священнослужители якобы планировали объявить о назначении Хаменеи утром 4 марта, однако некоторые выразили опасение, что это может сделать его мишенью для США и Израиля.

По словам трех источников NYT, на назначении Моджтаба Хаменеи верховным лидером Ирана настаивали представители КСИР, утверждая, что он обладает квалификацией, необходимой для руководства страной в период кризиса.

«Моджтаба — самый разумный кандидат на данный момент, потому что он хорошо знаком с управлением и координацией служб безопасности и военных структур», — говорил аналитик из Тегерана Мехди Рахмати.

Вместе с тем он признал, что в обществе это решение вызовет негативную реакцию, поскольку назначение Моджтаба Хаменеи будет означать «победу сторонников жесткой линии».

Имя нового верховного лидера Ирана было официально объявлено 9 марта. КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи, заявив, что «готов к полному повиновению и самопожертвованию». Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что под руководством Моджтабы Хаменеи будет «до последнего вздоха и капли крови» сопротивляться «врагам ислама». США и другие «враги» Исламской республики «будут раскаиваться в своих посягательствах, нападениях и агрессии против мусульман», добавили в Генштабе.

Аятолла Мохсен Хейдари Алекасир говорил, что нового лидера избрали, руководствуясь советом Хаменеи-старшего о том, что высший пост должен занимать человек, «ненавидимый врагом».

Президент России Владимир Путин направил Моджтабе Хаменеи поздравительную телеграмму.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — говорится в послании.

Путин также заявил о «неизменной поддержке» Тегерана и солидарности с «иранскими друзьями», пообещав, что Россия «была и будет надежным партнером» Исламской республики.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал избрание Моджтабы Хаменеи фразой: «Посмотрим, что будет». Ранее американский лидер говорил, что считает Хаменеи-младшего «неприемлемым выбором» для Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац еще до официального назначения Хаменеи заявил, что любой лидер, назначенный Ираном, станет «безоговорочной целью для ликвидации».

Турецкий политик и юрист Онур Синар Гюзалтан в разговоре с РИА Новости отметил, что назначение Моджтабы Хаменеи свидетельствует о том, что Иран не собирается корректировать свой стратегический курс под влиянием внешних факторов. По его словам, прогнозы ряда западных аналитиков о возможной смене политического вектора Тегерана не подтвердились.

Гюзалтан подчеркнул, что это решение также демонстрирует настрой Ирана на продолжение противостояния. В сложившейся ситуации США и Израилю придется иметь дело с политической силой, не расположенной к быстрым уступкам и компромиссам, добавил он.

Турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель согласился с тем, что приход Хаменеи-младшего на этот пост означает продолжение конфликта с США без переговоров.