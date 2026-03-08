В правящей верхушке Ирана нарастают серьезные разногласия на фоне американо-израильских атак, которые ставят под вопрос само существование исламской республики. Как сообщает Reuters, конфликт между лагерем бескомпромиссных консерваторов и более прагматичными политиками вышел наружу после гибели духовного лидера аятоллы Али Хаменеи, при жизни жестко подавлявшего любые внутренние распри.

Ключевым событием, обнажившим трещину в элите, стало заявление президента Масуда Пезешкиана, который принес извинения странам Персидского залива за обстрелы их территории и пообещал сдержать подобные атаки. Это немедленно вызвало яростную реакцию со стороны Корпуса стражей исламской революции и духовенства.

Один из влиятельных консерваторов, депутат Хамид Расаи, публично раскритиковал главу государства в соцсетях, назвав его позицию непрофессиональной, слабой и неприемлемой. В результате Пезешкиану пришлось частично отступить: в повторном заявлении извинения уже отсутствовали.

По словам источников, близких к руководству Ирана, подобные разногласия раньше могли использоваться Тегераном как тактика в переговорах с Западом, однако нынешний конфликт отражает реальный раскол.

Особую обеспокоенность вызывает ускорение процесса выбора преемника Хаменеи. Ожидается, что решение может быть принято уже 8 марта, однако вопрос о том, сможет ли новый лидер консолидировать власть, остается открытым.

Главным претендентом считается сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи, которого поддерживают стражи порядка и могущественный аппарат покойного отца. Однако он не обладает достаточным авторитетом среди старших аятолл и настроил против себя умеренных представителей системы.

Ситуацию усугубляет то, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), несмотря на потерю многих командиров в результате ударов, только усиливает свое влияние, фактически подменяя собой гражданское руководство в принятии стратегических решений.

Как отмечает эксперт Алекс Ватанка, война имеет свойство расставлять приоритеты в структурах власти, и в данном случае решающий голос остается не за президентом, а за силовиками.

Даже в высшем руководящем органе, временном совете, созданном после гибели Хаменеи, нет единства. Консервативный глава судебной власти аятолла Голямхоссейн Мохсени-Эджеи занял жесткую позицию, заявив о продолжении ударов по странам, позволившим использовать свою территорию для атак на Иран. Это прямо противоречит примирительной риторике президента Пезешкиана.

При этом источники признают, что, хотя покойный лидер иногда и допускал победу умеренных голосов в спорах, в моменты угрозы системе последнее слово всегда оставалось за «ястребами».