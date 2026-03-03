После убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи в стране встал вопрос, кто же займет его место. Пока Исламской республикой руководит временный совет из трех человек, но выборы нового лидера не за горами. Еще в июне аятолла Хаменеи назвал троих вероятных преемников, но их имена не разглашались. RTVI собрал топ-5 наиболее вероятных кандидатов на пост руководителя Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который руководил страной с 1989 года, погиб после атак Израиля и США, начавшихся 28 февраля. После этого в Исламской республике был сформирован временный Руководящий совет, куда вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава Верховного суда Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и второй заместитель председателя Совета экспертов аятолла Алиреза Арафи.

В Иране уже заявили, что выбор преемника Али Хаменеи состоится достаточно скоро.

«Выбор нового руководителя не займет много времени. Члены Совета экспертов поклялись, что при выборе лидера не будут учитывать личные предпочтения, а будут выбирать на основе религиозных норм», — объявил заявил член Совета экспертов Исламской республики аятолла Али Моалеми.

В июне 2025 года, во время первой серии атак США на Иран, Али Хаменеи, опасаясь за свою жизнь, назвал узкому кругу доверенных лиц трех кандидатов на свое место в случае гибели, писала газета The New York Times.

На Polymarket — платформе рынков предсказаний, которая позволяет людям делать ставки на мировые события, — уже предполагают, кто станет следующим пожизненным верховным лидером Ирана. RTVI предлагает познакомиться с топ-5 потенциальных кандидатов на эту должность.

Алиреза Арафи (23%)

Этот иранский религиозный и политический деятель стоит на первом месте в списке кандидатов на пост нового верховного лидера, если судить по прогнозам Polymarket.

До смерти Хаменеи он не только состоял в Совете экспертов, но и был членом Совета стражей конституции Ирана. На протяжении своей политической карьеры пользовался благосклонностью Али Хаменеи, который назначил Арафи в Совет экспертов в обход отбора Совета стражей.

Алиреза Арафи изучал арабский и английский, а его отец аятолла Мохаммед Ибрагим Арафи был близким другом и соратником лидера Исламской революции 1979-го и первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни.

За свою карьеру он успел возглавить Международный университет имени аль-Мустафы в Куме, а в 2016 году Али Хаменеи назначил Арафи главой всех семинарий Ирана. Алиреза Арафи — имам пятничной молитвы в Куме, то есть он читает главную проповедь недели в духовном центре страны. Из этого следует, что у этого кандидата большой религиозный авторитет в Иране.

Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (18%)

На втором месте расположился еще один член временного Руководящего совета и глава судебной власти Ирана. С 2005-го по 2009-й был министром разведки и национальной безопасности, а после, до 2014-го — генеральным прокурором Исламской республики. В 2021 году был назначен главой Верховного суда вместо Ибрахима Раиси, который победил на президентских выборах.

Как отмечает издание The Hill, Мохсени-Эджеи сыграл ключевую роль в жестком подавлении протестов в Иране в конце 2025-го — начале 2026 года, поручив прокурорам не проявлять никакой снисходительности к демонстрантам.

С 2011 года Мохсени-Эджеи, который считается консервативным сторонником жесткой линии, оказался под санкциями США и Евросоюза за его роль в подавлении протестов после выборов 2009-го. ЕС обвинил его в организации «задержаний и пыток сотен активистов, журналистов, диссидентов и политиков-реформаторов».

Хасан Хомейни (15%)

Третью строчку в рейтинге занял внук первого верховного лидера и основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. Он не занимал государственных должностей и, как пишет CNN, вероятно, у него нет особого влияния на силовые структуры и правящую элиту Ирана.

Считается, что он менее радикален, чем многие видные деятели страны, а в 2016 году Хасану Хомейни запретили баллотироваться в Совет экспертов. К примеру, в 2008 году он высказывался против вмешательства военных в политику.

В 1995-м его назначили смотрителем мавзолея Хомейни, где похоронены его дед и отец. Несмотря на отсутствие политической должности, в свое время он встречался с на тот момент президентом Сирии Башаром Асадом и генсеком «Хезболлы» Хасаном Насраллой, убитым в 2024-м.

В июне 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники отмечало, что Хасан Хомейни рассматривается как один из основных преемников Хаменеи. Внук первого верховного лидера — союзник реформистской фракции, выступающей за смягчение социальных и политических ограничений. При этом Хомейни пользуется уважением среди высокопоставленных священнослужителей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) благодаря своему происхождению.

Моджтаба Хаменеи (9%)

Еще один кандидат на пост — второй сын погибшего верховного лидера Моджтаба Хаменеи. Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что в результате атак Израиля и США Моджтаба Хаменеи погиб, как и его отец. Однако издание Axios отмечает, что хотя Израиль и наносил удары по сыновьям Хаменеи, по данным разведки, они выжили.

Востоковед Юлия Рокнифард в разговоре с RTVI допустила, что именно Моджтаба Хаменеи наиболее реальная кандидатура на должность верховного лидера. Эксперт связывает это с тем, что он давно и плотно работал с КСИР, который, по ее словам, является настоящим центром принятия решений.

По данным Bloomberg, Моджтаба Хаменеи управляет инвестиционной империей и имеет доступ к швейцарским банковским счетам и британской элитной недвижимости стоимостью более $100 млн, несмотря на санкции США, введенные против него еще в 2019 году.

Однако издание Time отмечает, что факт родственной связи отец — сын может сыграть против Моджтабы Хаменеи, так как передача власти по такой линии, вероятно, вызовет возмущение в шиитской клерикальной элите.

Садек Лариджани (8%)

Последний в топ-5 по данным Polymarket — действующий председатель Совета целесообразности и бывший верховный судья. Так же, как и Алиреза Арафи, владеет арабским и английским языками.

Главное преимущество Лариджани заключается в том, что он принадлежит к очень влиятельному клану в Иране. Его младший брат Али Лариджани — секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Отмечалось, что именно ему Али Хаменеи в последний месяц жизни фактически передал управление страной.

В 2009 году резко осудил протестовавших против президентских выборов, назвал демонстрации незаконными, а сомнения в достоверности результатов — безосновательными.

Садек Лариджани критиковал бывшего президента Ирана Мохаммада Хатами и его реформы, которые заключались в попытках создания гражданского общества, налаживании диалога с западными странами и демократизации Ирана. Также он заявлял, что правительство получает легитимность не от голоса народа.