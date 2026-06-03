Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что не ведет и не планирует переговоры с Евросоюзом о размещении на своей территории центров для мигрантов, которым отказано в убежище. Об этом узбекскому изданию «Газета» сообщил пресс-секретарь ведомства Омонулла Файзиев.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что ряд стран ЕС рассматривает возможность создания центров возвращения мигрантов за пределами союза и ведет переговоры с потенциальными партнерами, среди которых назывались Узбекистан и Казахстан. В проекте участвуют, в частности, Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Предполагается, что странам-партнерам могут предложить экономическую поддержку или упрощение визового режима.

«В настоящее время переговоры по рассматриваемому вопросу с учреждениями Европейского союза не ведутся и не запланированы», — заявил Файзиев. Ранее аналогичную позицию озвучили и в МИД Казахстана, отметив, что обсуждают с ЕС вопросы визового режима и реадмиссии (соглашение, по которому страна обязуется принимать обратно своих граждан, незаконно выехавших за рубеж).

В 2025 году Узбекистан и ЕС подписали соглашение о расширенном партнерстве, после чего начались переговоры об упрощении визовых процедур для отдельных категорий граждан, включая трудовых мигрантов и студентов.