В Иране подтвердили смерть верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в ходе военной операции США и Израиля. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой мощной наступательной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Что происходит в Иране на второй день конфликта — в материале RTVI.

Смерть Хаменеи подтвердили в Иране

О смерти Хаменеи ранее сообщили западные СМИ со ссылкой на израильские источники, а также президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Глава Белого дома написал, что «один из самых злых людей в истории, мертв».

Иранские агентства сначала отрицали сообщения о смерти иранского лидера, но позже проправительственные агентства, в том числе Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, подтвердили его гибель. В публикациях говорится, что Хаменеи «был убит в совместной атаке преступной Америки и сионистского режима» утром 28 февраля. Как пишет Fars, аятолла погиб на рабочем месте во время удара по резиденции. Агентство также сообщало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток Хаменеи.

В связи с гибелью Хаменеи власти Ирана объявили 40-дневный общенациональный траур и семь дней общенациональных выходных.

После смерти верховного лидера в КСИР заявили, что народ и вооруженные силы Ирана будут «продолжать путь своего вождя и стойко противостоять внутренним и внешним заговорам, а также наказывать нарушителей суверенитета исламской родины».

«Это великое преступление никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира и шиитства», — говорится в заявлении иранского правительства.

После гибели Хаменеи страну на переходный период возглавят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции. Такой порядок перехода власти прописан в иранской Конституции, уточнил советник верховного лидера Мохаммад Мохбер.

В Иране также подтвердили гибель начальника Генштаба иранских ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде, передает IRNA.

Иран объявил о «самом мощном наступлении»

После гибели Хаменеи КСИР объявил о начале «самой мощной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. В корпусе заявили, что «рука мести иранского народа» не оставит убийц верховного лидера безнаказанными.

Позже в КСИР сообщили об ударах ракетами и беспилотниками по израильским и американским военным объектам. В корпусе заявили, что целями удара стали здание генерального штаба ЦАХАЛ, правительственный комплекс и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве, а также 27 американских баз на Ближнем Востоке.

По данным Fars, одной из целей иранской атаки была штаб-квартира ЦРУ в Дубае. В столице ОАЭ утром 1 марта прозвучали взрывы. О взрывах также сообщалось в Дохе (Катар) и Манаме (Бахрейн).

В заявлении КСИР также говорится, что иранские военные намерены предпринять «еще более мощную атаку на объекты и цели противника»

Трамп в свою очередь порекомендовал Ирану воздержаться от ответных ударов под угрозой дальнейшей эскалации.

«Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим по ним силой, которой мир еще никогда не видел!» — написал он в соцсети Truth Social.

Взрывы ночью и утром 1 марта также звучали в Тегеране.

Иранцы выходят на митинги

После подтверждения смерти Хаменеи граждане Ирана начали собираться на улицах, в том числе в иранской столице Тегеране, чтобы почтить память верховного лидера. Некоторые собравшиеся скандируют «смерть Америке» и «смерть Израилю».

В то же время The New York Times пишет, что в ночь на 1 марта «большие толпы иранцев вышли на улицы Тегерана и других городов Ирана, празднуя новость» о гибели Хаменеи. В соцсетях появились кадры, предположительно, из городов Исфахан и Галледар с празднующими людьми.